Σύνοδος ΝΑΤΟ: Βίντεο από την άφιξη του Τραμπ στην Άγκυρα – Θερμή υποδοχή από τον Ερντογάν

Στην Άγκυρα προσγειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 13:30 της Τρίτης 7/7 το αεροπλάνο που μετέφερε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Τον Αμερικανό πρόεδρο υποδέχτηκε ιδιαίτερα θερμά στο ειδικό αεροδρόμιο, που διαμορφώθηκε ειδικά για τις ανάγκες της επίσκεψής του, ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μάλιστα, πιάστηκαν αγκαζέ για να περπατήσουν στο γαλάζιο χαλί που είχε στρωθεί.

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Η υποδοχή του Τραμπ από τον Ερντογάν: 🚨 JUST IN: President Trump has just STEPPED OFF Air Force One in Turkey, greeted by a MASSIVE welcome party



47 was immediately welcomed by President Erdogan off the steps 🇺🇸🇹🇷



Trump is in his element! pic.twitter.com/TGjiKijo4C— Eric Daugherty (@EricLDaugh) July 7, 2026

Το Air Force One αφίχθη στην τουρκική πρωτεύουσα νωρίτερα από το αναμενόμενο, καθώς σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η πολυπληθής αποστολή που τον συνοδεύει θα προσγειώνονταν στις 14:15.

Δείτε βίντεο από την άφιξη του προέδρου Τραμπ στην Άγκυρα: Trump arrives in Ankara for the NATO summit. pic.twitter.com/CCYkAb8gM3— Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) July 7, 2026 Trump’ı ve beraberindeki ABD heyetini taşıyan uçak Ankara’ya indi. https://t.co/xrQzLpDm9z pic.twitter.com/nupnzYldVZ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 7, 2026

Trump in Turkish:



Merhaba asker! pic.twitter.com/mPHHsCRoPT— Clash Report (@clashreport) July 7, 2026

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει η τουρκική προεδρία, ο Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβεί στις 15:00 στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

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Στις 19:30, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συμμετέχει στη δεξίωση και το επίσημο Δείπνο που θα παρατεθεί από τον Ερντογάν και τη σύζυγό του προς τιμήν των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και των συζύγων τους στο Προεδρικό Μέγαρο.

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Another photo from the Trump–Erdogan meeting. pic.twitter.com/8Rf4Ba5dqO— Clash Report (@clashreport) July 7, 2026

Υπενθυμίζεται ότι αναχωρώντας από την Ουάσινγκτον για την Άγκυρα, ο πρόεδρος Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι κάνει το ταξίδι για έναν λόγο: τον Τούρκο πρόεδρο. «Πάω εξαιτίας του Ερντογάν», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τον Τούρκο ηγέτη «έναν φίλο» και «έναν σεβαστό ηγέτη», ενώ άφησε να εννοηθεί ότι οι δύο χώρες θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε θέματα άμυνας.

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Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να πει στον Τούρκο πρόεδρο ότι θέλει να αποκαταστήσει την πρόσβαση της Τουρκίας στα μαχητικά αεροσκάφη F-35, αναιρώντας την απαγόρευση που επέβαλε το 2019.

Επίσης, αναμένεται να ανακοινωθεί και η πώληση δεκάδων κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά KAAN.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει μεγάλες προσδοκίες, θέτοντας ευθέως το ζήτημα της επιλογής συμμάχου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Επιδιώκει να αναγνωριστεί ως ο κυρίαρχος παίκτης στην περιοχή, διεκδικώντας ενισχυμένο ρόλο τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ReArm Europe.

Χθες Δευτέρα 6/7 δήλωσε ότι «η ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι αδιανόητη χωρίς την Τουρκία», πιέζοντας για την ένταξη της χώρας του σε αμυντικά προγράμματα της ΕΕ, όπως το SAFE, ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Από την πλευρά του, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν με φόντο την απόκτηση των F-35 από τις ΗΠΑ ζήτησε «συμπεριληπτικές αποφάσεις» για όλους τους Συμμάχους.

«Οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες πρέπει να παραμείνουν συμπεριληπτικές για όλους τους Συμμάχους του ΝΑΤΟ» ανέφερε.

Ταυτόχρονα, άφησε αιχμές στην Αθήνα σχολιάζοντας πως «οι περιορισμοί στη συνεργασία μεταξύ της άμυνας και της βιομηχανίας υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα».

«Αυτοί οι περιορισμοί έχουν γίνει στρατηγικές ευθύνες» σημείωσε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter).

Το σχέδιο των Ευρωπαίων για να αποφύγουν τη σύγκρουση με τον Τραμπ

Σύμφωνα με ανάλυση της Washington Post, οι ηγέτες της Συμμαχίας προετοιμάζονται για μια ακόμη απαιτητική συνάντηση, καθώς ο Τραμπ αντιμετωπίζει τις συνόδους κορυφής ως ευκαιρία να ασκήσει πίεση στους εταίρους του και να δοκιμάσει τις αντιδράσεις τους.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, ο Τραμπ εξακολουθεί να θεωρεί ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν συμβάλλουν όσο θα έπρεπε στην κοινή άμυνα, παρά το γεγονός ότι οι αμυντικές δαπάνες έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Συνεργάτες του αναφέρουν ότι θεωρεί την πίεση προς τους συμμάχους αποτελεσματικό μέσο για να πετυχαίνει τους στόχους του.

Στο πλαίσιο αυτό, οι χώρες του ΝΑΤΟ επιχείρησαν να στείλουν μήνυμα ενότητας κατά την έναρξη της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα.

Παράλληλα, επιδιώκουν να κατευνάσουν τη δυσαρέσκεια του προέδρου των ΗΠΑ για τη στάση της Ευρώπης στον πόλεμο με το Ιράν με εξοπλιστικές συμφωνίες αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων και επίδειξη της αυξημένης αμυντικής τους ισχύος.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες ανταποκρίνονται στις δεσμεύσεις τους, αυξάνοντας σημαντικά τους αμυντικούς προϋπολογισμούς και αναλαμβάνοντας μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την ασφάλεια της Ευρώπης απέναντι στη ρωσική απειλή.

Κατά την έναρξη του Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας του ΝΑΤΟ ανακοινώθηκαν νέα εξοπλιστικά προγράμματα, με τον Ρούτε να δηλώνει: «Οι σύμμαχοι και η αμυντική βιομηχανία και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού θα παρουσιάσουν μεγάλα νέα έργα και θα υπογράψουν συμβόλαια αξίας κυριολεκτικά δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται για επενδύσεις που ενισχύουν την ασφάλειά μας, τις οικονομίες μας και δημιουργούν εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.» 🆕 NATO's Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Force just got stronger



The Alliance is adding up to 5⃣ Triton uncrewed aircraft that will help detect threats early, protect sea lines of communication & support Arctic operations.



🔗 https://t.co/jrSCfDfdXR#NATOsummit pic.twitter.com/VyJPJIbKHE— NATO (@NATO) July 7, 2026

Ο Ρούτε είπε ότι οι σύμμαχοι θα επενδύσουν περισσότερα από 40 δισ. δολάρια σε ικανότητες αντι-drone τα επόμενα 5 χρόνια. Ανακοίνωσε ακόμη ότι οι σύμμαχοι θα αγοράσουν έως και πέντε drone επιτήρησης Grumman MQ-4C Triton της Northrop, με τη Νορβηγία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία και τη Δανία να υπογράφουν επιστολή προθέσεων για την αγορά.