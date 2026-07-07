Νέα κλιμάκωση στα Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ λένε ότι το Ιράν χτύπησε δύο εμπορικά πλοία

Άρχισαν τα όργανα πάλι στα Στενά του Ορμούζ, καθώς το Ιράν φέρεται να εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση εναντίον δύο εμπορικών πλοίων, λίγες ώρες μετά τη λήξη της συμφωνίας με τις ΗΠΑ για την αποφυγή επιθέσεων στην περιοχή.

Πιο συγκεκριμένα, το Ιράν προχώρησε τη Δευτέρα το βράδυ στην εκτόξευση τουλάχιστον δύο πυραύλων εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, που επικαλείται το Axios.

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Η βρετανική υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) ανακοίνωσε ότι έλαβε αναφορά από δεξαμενόπλοιο που έπλεε νότια των ακτών του Ομάν, στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την οποία το πλοίο επλήγη από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι και δεύτερο εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από ιρανικό πύραυλο. Και τα δύο πλοία υπέστησαν σημαντικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν θύματα μεταξύ των πληρωμάτων.

Την ίδια εικόνα μεταφέρει και η Wall Street Journal, η οποία αναφέρει ότι πίσω από τις επιθέσεις βρίσκονται οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC). Σύμφωνα με την εφημερίδα, ένας από τους στόχους ήταν το δεξαμενόπλοιο υγροποιημένου φυσικού αερίου Al Rekayyat, το οποίο διαχειρίζεται η καταριανή εταιρεία Nakilat.

Το πλοίο επλήγη στην αριστερή πλευρά του μηχανοστασίου, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ το πλήρωμα παρέμεινε ασφαλές. 🚨🇮🇷🚢The IRGC fired at least two missiles at commercial ships transiting through the strait of Hormuz, a U.S. official told me

🚨🇮🇷🚢The U.S. official said two commercial ships were hit and suffered significant damages, but no casualties— Barak Ravid (@BarakRavid) July 7, 2026

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με δημοσιεύματα των Axios και Wall Street Journal, η Ουάσινγκτον εξετάζει πλέον στρατιωτική απάντηση, ενώ οι έμμεσες διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη βρίσκονται σε αδιέξοδο.

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Όπως αναφέρει το Axios, στην Ουάσινγκτον θεωρείται πλέον πιθανή μια απάντηση με στρατιωτικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η κίνηση των εμπορικών πλοίων μειώθηκε δραματικά εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή από την 1η Μαρτίου, όταν το Ιράν ουσιαστικά έκλεισε αυτή τη θαλάσσια οδό ζωτικής σημασίας, σε αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση που άρχισε την 28η Φεβρουαρίου. Οι ΗΠΑ σε ανταπόδοση επέβαλαν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο.

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Η διεθνής ναυσιπλοΐα ξανάρχισε αφού υπογράφτηκε το μνημόνιο κατανόησης από τους προέδρους των ΗΠΑ και του Ιράν τη 17η Ιουνίου, ενόψει διαπραγματεύσεων για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου. Όμως η Τεχεράνη επαναλαμβάνει, παρά την αντίθεση της Ουάσιγκτον, πως δεν θα υπάρξει επιστροφή στο status quo ante, την προπολεμική κατάσταση, όταν η διέλευση γινόταν δωρεάν, ενώ απειλεί τα πλοία που αποπειρώνται να παρακάμψουν τη μόνη διαδρομή που επιτρέπει, κατά μήκος των ιρανικών ακτών.

Στα τέλη Ιουνίου, δυο πλοία χτυπήθηκαν από βλήματα άγνωστης προέλευσης – οι επιθέσεις αποδόθηκαν στην Τεχεράνη από τον αμερικανικό στρατό, ο οποίος δυο 24ωρα αργότερα βομβάρδισε το Ιράν. Η Ισλαμική Δημοκρατία ανταπέδωσε εξαπολύοντας πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εναντίον γειτόνων της στον Κόλπο, ιδίως του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Τα μέρη κατόπιν συνεννοήθηκαν, ανέστειλαν τις εχθροπραξίες.

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Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται πάνω στη βασική θαλάσσια οδό που συνδέει τις πετρελαιοπαραγωγικές χώρες της Μέσης Ανατολής με τον υπόλοιπο κόσμο, πάνω απ’ όλα με τις ασιατικές αγορές.

Το 2024, περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια αργού πέρναγαν από εκεί σε ημερήσια βάση, ή αλλιώς σχεδόν το 20% του πετρελαίου σε υγρή μορφή που καταναλωνόταν σε παγκόσμια κλίμακα, κατά την αμερικανική υπηρεσία πληροφόρησης για την ενέργεια (EIA).