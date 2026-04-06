Οι ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone που κατευθυνόταν στη Σαουδική Αραβία

Έναν στόχο και συγκεκριμένα ένα Μη Επανδρωμένο Αερόχημα – UAV που κατευθυνόταν στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν οι ελληνικοί Patriot τις πρωινές ώρες της Μεγάλης Δευτέρας 6/4, ενώ μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΓΕΕΘΑ, η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της ΕλληνικήςΔύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) έβαλε ένα βλήμα και κατέρριψε ένα στόχο (Μη Επανδρωμένο Αερόχημα – UAV), σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της, επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

Η άτυπη ενημέρωση του ΓΕΕΘΑ:

«Γνωρίζεται ότι τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 και πρώτες πρωινέςώρες η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, έβαλε ένα βλήμα και κατέρριψε ένα στόχο (Μη Επανδρωμένο Αερόχημα – UAV), σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής. Η δύναμη συνεχίζει κανονικά τηναποστολή της».

Υπενθυμίζεται ότι στις 19/3, τα ελληνικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot που βρίσκονται ανεπτυγμένα στη Σαουδική Αραβία είχαν καταρρίψει δύο ιρανικούς πυραύλους.

«Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προερχόμενους από το Ιράν και κατευθυνόμενους σε διυλιστήρια του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας» είχε δηλώσει τότε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Υποστήριξε δε ότι «με αυτό τον τρόπο η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί όλο αυτό τον καιρό αλλά επίσης έμμεσα αλλά σαφώς προστατεύει και το επίπεδο ζωής των ελλήνων πολιτών αλλά και των ευρωπαίων πολιτών».