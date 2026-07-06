Χιλιάδες κόσμου στην Τεχεράνη για τη νεκρική πομπή του Αλί Χαμενεΐ – Υψώνουν πανό με το σύνθημα: “Σκοτώστε τον Τραμπ”

Χιλιάδες Ιρανοί συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη για την κύρια νεκρική πομπή της σορού του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κατά τη διάρκεια της τρίτης μέρας των τελετών προς τιμήν του πρώην ανώτατου ηγέτη της χώρας.

Το φέρετρο του Αλί Χαμενεΐ, καλυμμένο με την ιρανική σημαία, καθώς και τα φέρετρα μελών της οικογένειάς του που σκοτώθηκαν στην επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου, μεταφέρονται στους κεντρικούς δρόμους της Τεχεράνης με τελικό προορισμό το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ.

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Οι ιρανικές αρχές εκτιμούν ότι εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες θα συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις πένθους, επιδιώκοντας να αναδείξουν τη λαϊκή στήριξη προς το θεοκρατικό σύστημα της χώρας.

📹 هم‌اکنون؛ ورود خودروی حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و شهدای خانواده ایشان به مسیر تشییع تهران در میان خیل جمعیت مردم عزادار#انتقام_خون_رهبر_شهید pic.twitter.com/3ieSF7eHi1— خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) July 6, 2026

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ζωντανά την έναρξη της πομπής, ενώ στην Τεχεράνη έχουν τεθεί σε ισχύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με κλειστούς δρόμους και περιορισμούς στην κυκλοφορία.

Οι τελετές θα ολοκληρωθούν με την ταφή του Χαμενεΐ στο ιερό του Ιμάμη Ρεζά, στη Μασάντ, γενέτειρά του.

Μάλιστα, πολλοί διαδηλωτές κρατούσαν πανό με το σύνθημα: “Σκοτώστε τον Τραμπ”. EPA

Παράλληλα, οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την αποκλιμάκωση της έντασης και την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων φέρεται να μετατίθενται για μετά την ολοκλήρωση των τελετών, καθώς η ιρανική ηγεσία έχει δώσει προτεραιότητα στο εθνικό πένθος.