Επιμένει ο Τραμπ: “Την Τρίτη θα καταστρέψω όλα τα ηλεκτρικά εργοστάσια του Ιράν” – Τι είπε για το “τέλος του πολέμου”

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τις απειλές κατά του καθεστώτος του Ιράν μιλώντας για επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις αν δεν “συμμορφωθεί” με την θέληση των ΗΠΑ να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

«Αν δεν συμμορφωθούν, αν θέλουν να το κρατήσουν κλειστό, θα χάσουν κάθε εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας και κάθε άλλη εγκατάσταση που διαθέτουν σε ολόκληρο το Ιράν», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Wall Street Journal.

Ερωτηθείς πότε εκτιμά ότι θα ολοκληρωθεί ο πόλεμος, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Θα σας ενημερώσω πολύ σύντομα».

«Βρισκόμαστε σε πολύ ισχυρή θέση και η συγκεκριμένη χώρα θα χρειαστεί 20 χρόνια για να ανοικοδομηθεί, αν είναι τυχερή, αν εξακολουθεί να υπάρχει ως χώρα», ανέφερε. «Και αν δεν κάνουν κάτι έως το βράδυ της Τρίτης, δεν θα έχουν ούτε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής ούτε γέφυρες όρθιες».

Την ίδια στιγμή, το Ιράν απάντησε με συγκεκριμένα αιτήματα ώστε να αφήσουν ελεύθερη την διέλευση στα Στενά του Ορμούζ.

Ειδικότερα, τη θέση ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο υπό όρους διατύπωσε Ιρανός αξιωματούχος, συνδέοντας την επαναλειτουργία τους με την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων.

Συγκεκριμένα, ο αρμόδιος για θέματα επικοινωνίας στο γραφείο του Ιρανού προέδρου, δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα επιτρέψει εκ νέου τη ναυσιπλοΐα μόνο εφόσον λάβει αποζημίωση μέσω ενός «νέου νομικού καθεστώτος» που θα βασίζεται σε τέλη διέλευσης.