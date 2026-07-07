Επιστρέφει στον Παναθηναϊκό ο Δημήτρης Διαμαντίδης – Ξανά στο πλευρό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης επιστρέφει στον Παναθηναϊκό καθώς θα αναλάβει διοικητικό πόστο στην ομάδα.

Ο «3D» μάλιστα θα συνεργαστεί ξανά για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, με τον Μάικ Μπατίστ στο πλευρό του ως βοηθό.

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Μάλιστα, την επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη προανήγγειλε με ανάρτησή του ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος.