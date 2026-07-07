Επίσημη η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό – Τι είπε για Ομπράντοβιτς και Δημήτρη Γιαννακόπουλο

Η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό είναι πλέον επίσημη το απόγευμα της Τρίτης 7/7 όπως ανακοινώθηκε από τους «πράσινους».

Ο εμβληματικός αρχηγός του Παναθηναϊκού μετά από τέσσερα χρόνια επιστρέφει στην ομάδα για να αναλάβει διοικητικό πόστο και να συνεργαστεί ξανά με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

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Μάλιστα, ο Δημήτρης Διαμαντίδης έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις τονίζοντας χαρούμενος γιατί γύρισε «σπίτι του».

Αναλυτικά:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στο «σπίτι» του.

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης έγραψε ιστορία με την ομάδα μας στα δώδεκα χρόνια (2004-2016) που φόρεσε την πράσινη φανέλα κατακτώντας μαζί της 22 τίτλους, ενώ υπηρέτησε το «τριφύλλι» και από διοικητικό πόστο (2020-2022).

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος που επιστρέφω στον Παναθηναϊκό, γιατί νιώθω ότι γύρισα στο σπίτι μου! Είναι πολύ σημαντικό για εμένα ότι θα συνεργαστώ ξανά με τον κόουτς Ομπράντοβιτς και γενικότερα με ανθρώπους που γνωρίζω πολύ καλά και σέβομαι απεριόριστα, γεγονός που έκανε την απόφασή μου πιο εύκολη», δήλωσε στο paobc.gr λίγο μετά την οριστικοποίηση της επιστροφής του, η οποία επισφραγίστηκε μετά από συνάντηση που είχε με τον κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλο: «Συναντήθηκα με τον κ. Γιαννακόπουλο και μέσα σε λίγα λεπτά δώσαμε τα χέρια, δεν χρειάστηκαν πολλά λόγια».

Όσο για τον ακριβή τίτλο που θα έχει στην ομάδα, ο Δημήτρης Διαμαντίδης απάντησε ότι: «Οι τίτλοι δεν έχουν καμία σημασία, θα το βρούμε στην πορεία. Αυτό που μετράει, είναι να δουλέψουμε όλοι για την ομάδα που αγαπάμε και να πετύχουμε τους στόχους μας».