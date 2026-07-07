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Φον ντερ Λάιεν: Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE

"Υπάρχει ευρεία δυνατότητα για πολύ στενή συνεργασία μεταξύ μας"

Φον ντερ Λάιεν: Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE
EPA
DEBATER NEWSROOM

Ανοιχτό το ενδεχόμενο ένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE άφησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Συγκεκριμένα, η κ. φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Η Τουρκία διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες ένοπλες δυνάμεις στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, η οποία έχει τεράστια σημασία, και πάντα διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στη Συμμαχία.  Αλλά, φυσικά, και στις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπως είπα, αν κοιτάξετε μόνο το πρόγραμμα SAFE, το οποίο ανέρχεται σε 150 δισεκατομμύρια ευρώ — το 35% αυτού του ποσού είναι ένα σημαντικό ποσό, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί, για παράδειγμα, για συνεργασία με την Τουρκία.  Όμως τα 800 δισεκατομμύρια έως το 2030 αποτελούν απόφαση των κρατών μελών — πώς θα επενδύσουν τα κονδύλια για την άμυνα προκειμένου να καλύψουν τα κενά. Υπάρχει, λοιπόν, ευρεία δυνατότητα για πολύ στενή συνεργασία μεταξύ μας» είπε η πρόεδρος της Κομισιόν στη διάρκεια ομιλίας της στην Άγκυρα.

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