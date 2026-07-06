Τραμπ: «Ή θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν ή θα τελειώσουμε τη δουλειά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν είτε «θα ολοκληρώσουν τη δουλειά», ανανεώνοντας την απειλή του για στρατιωτική δράση καθώς η Τεχεράνη επιδεικνύει ανυπακοή μετά την κηδεία του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Οι έμμεσες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν ολοκληρώθηκαν την περασμένη εβδομάδα χωρίς κανένα δημόσιο σημάδι προόδου προς μια διαρκή ειρήνη, παρά την 60ήμερη εκεχειρία που αποσκοπούσε στη δημιουργία χώρου για διπλωματία μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ που πυροδότησαν τη σύγκρουση.

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«Ή θα κάνουμε μια συμφωνία ή θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Εντάξει. Και δεν θα είναι δύσκολο να ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Θα προτιμούσα να κάνουμε μια συμφωνία, επειδή δεν θέλω να επηρεάσω 91 εκατομμύρια ανθρώπους», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

«Μπορούμε να γκρεμίσουμε τις γέφυρές τους σε μία ώρα, μπορούμε να τους διακόψουμε την παροχή ενέργειας… Δεν έχουν χρήματα τώρα. Δεν τους έχουμε δώσει χρήματα.»

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχάμεντ Μπακέρ Ζολκάντρ, χαρακτήρισε την απειλή του Τραμπ «παραληρηματική».

«Οι Ιρανοί δεν είναι εξοικειωμένοι με τη γλώσσα των απειλών. Γι’ αυτό μιλήστε στον ιρανικό λαό με σεβασμό, διαφορετικά θα απαντήσουμε σε άλλη γλώσσα», δήλωσε ο Ζολκάντρ σε σχόλια που μεταδόθηκαν από κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Τραμπ μίλησε μετά την κηδεία του Χαμενεΐ το Σαββατοκύριακο , όπου οι Ιρανοί, αντί να φαίνονται αποδυναμωμένοι από τον πόλεμο που ξεκίνησε με τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στις 28 Φεβρουαρίου, φάνηκαν ανυπότακτοι, ενωμένοι και αποφασισμένοι να διαμορφώσουν αυτό που θα ακολουθήσει.

Η 60ήμερη εκεχειρία είχε ως στόχο η Ουάσινγκτον να αναζωογονήσει τη διπλωματία για να σταματήσει το Ιράν από το να αναπτύξει πυρηνικό οπλοστάσιο.