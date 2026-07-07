Κοντογεώργης: Αντιστροφή ρόλων με την Τουρκία σε σχέση με το 2019 – Η Ελλάδα παραλαμβάνει 20 F-35 μέχρι το 2030

Από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ξεκίνησε η συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη στον Αθήνα 9,84. Και, όπως επισήμανε ο υφυπουργός, κεντρικό θέμα της Συνόδου είναι «η αξιολόγηση της προόδου για υλοποίηση της δέσμευσης για αμυντικές δαπάνες ίσες με το 5% του ΑΕΠ. Η χώρα μας πάνω κάτω το έχει πετύχει με άλλες τέσσερις χώρες».

Άλλωστε, «τη στιγμή αυτή τρέχει ένα 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα ύψους 25 δισ. ευρώ», σημείωσε και διευκρίνισε ότι «η χώρα μας δεν μπορεί να υπαγορεύσει την πολιτική τρίτων χωρών στα εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά κανένας εξοπλισμός δεν μπορεί να αξιοποιείται εις βάρος συμμάχου χώρας».

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Στο σημείο αυτό, όμως, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ θύμισε ότι «το 2019 η Ελλάδα ήταν εκτός προγράμματος συμπαραγωγής F-35 και η Τουρκία μέσα. Το 2025 η Ελλάδα ήταν εντός του προγράμματος -από το 2029 θα αρχίσει να παραλαμβάνει- ενώ έχει προχωρήσει και το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των F16», και η Τουρκία εκτός. Εξάλλου, συμπλήρωσε, «η χώρα μας έχει αυξήσει το διπλωματικό της κεφάλαιο, την αποτρεπτική της ικανότητα -κι αυτό το αναγνωρίζουν όλοι».

Κάνοντας επίσης λόγο για «τουρκολαγνική προσέγγιση» από μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης εξήγησε ακολούθως ότι κάποιοι «λένε συνέχεια ότι η Τουρκία βγαίνει κερδισμένη, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από τις εξελίξεις στη συνέχεια».

Σημείωσε δε, ότι «η εξωτερική πολιτική μας είναι καθαρή, με αυτοπεποίθηση και χωρίς κορώνες. Ασκούμε τα κυριαρχικά δικαιώματά μας με σύνεση και σοβαρότητα».

Αλλάζοντας θέμα και για τις πολιτικές κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο Θανάσης Κοντογεώργης διατήρησε επιφυλάξεις για το τι εντέλει θα κάνει ο κ. Σαμαράς, αναγνωρίζοντας από την άλλη κινήσεις που οδηγούν στην κατεύθυνση δημιουργίας κόμματος.

Αναφερόμενος επίσης στο παρελθόν – «είχε γίνει ό,τι έγινε το 1993, του έδωσε ευκαιρία πάλι η παράταξη, έγινε πρωθυπουργός» – αναφέρθηκε στο σήμερα και πώς η δημιουργία ενός κόμματος από τον Α. Σαμαρά «πλήττει την ευρύτερη αστική παράταξη». Εκτίμησε, ωστόσο, ότι εκείνος, ο πρώην πρωθυπουργός δηλαδή, «δεν θα βρει ευήκοα ώτα» μεταξύ εκείνων που υποστηρίζουν ή είναι κοντά στη ΝΔ.

Ενώ σε επόμενο σημείο της συνέντευξης κατηγόρησε όλους εκείνους, «σε όλο το φάσμα του πολιτικού συστήματος», οι οποίοι «χρόνια επένδυαν και επενδύουν σε ένα φανατισμό και μια μυωπική πολιτική σε σχέση με την εξωτερική πολιτική. Πολλοί έχουν επενδύσει σε έναν ανεύθυνο πατριωτισμό». Στον αντίποδα, το κυβερνών κόμμα: «Εμείς είμαστε εδώ για να δείξουμε τον πατριωτισμό της ευθύνης χωρίς κορώνες», υπογράμμισε.

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Ερωτηθείς για τις υποκλοπές, παρατήρησε ότι «ο κ. Σαμαράς επέλεξε τώρα να κάνει την κίνηση», κάτι που «μπορεί να συνδέεται με ένα κύκλο ευρύτερων πρωτοβουλιών που εκείνος πρέπει να αναλάβει ενόψει του κόμματος, όπως κάποιοι εκτιμούν». Σε κάθε περίπτωση, τόνισε, η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης, η οποία θα αξιολογήσει και το αίτημα του κυρίου Σαμαρά.

Παραλλήλως ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ δεν άφησε ασχολίαστα όσα ειπώθηκαν χθες σε συνέντευξη Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης: «Πέραν των ανακριβειών, μπήκαν σε μια διαδικασία απόλυτης υπεράσπισης της τετραετίας 2015-2019». Υπάρχει, συνεπώς, μια αντίφαση, υποστήριξε ανάμεσα σε αυτό που προβάλλεται ως νέο και στο παλιό.

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Αμφισβήτησε τη μέθοδο της ΕΛ.Α.Σ. για το χρέος και εστίασε την κριτική του σε όσα το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα είπε για τις πυρκαγιές: «Όταν κάνεις σύγκριση για το πότε ήταν περισσότερες φωτιές, το 2017-19 ή το 2023-25 ξεχνάς την τραγωδία αλλά και τον θεατρινισμό της βραδιάς στο Μάτι». Επιπροσθέτως, «δεν μπήκαν καν στη διαδικασία να δουν τι έφταιξε τότε και τι μπορούν να βελτιώσουν, ξέρουμε τι παρέδωσαν στην Πολιτική Προστασία», δήλωσε, ενώ διευκρίνισε ότι «το μέτρο σύγκρισης για την κυβέρνηση δεν είναι η τετραετία Τσίπρα, είναι οι προσδοκίες που έχουν οι συμπατριώτες μας». Και, εν κατακλείδι, κατηγόρησε τον Α. Τσίπρα ότι έχει δείξει «μια απίστευτη ικανότητα, άλλα να λέει το πρωί και άλλα να γίνονται το βράδυ».

Για τον Θ. Κοντογεώργη, «η χώρα έχει μπει σε ένα δρόμο» και «όλοι θα πρέπει να αξιολογήσουν κατά πόσο αυτά που προτείνονται είναι ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα».

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Ειδικότερα, «στον 1,5 μήνα που έχει ιδρυθεί η ΕΛ.Α.Σ., ο κ. Τσίπρας έχει προτείνει μέτρα για τα οποία απαιτούνται 15 δισ., κάτι παραπάνω από το Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση δεν θα το κάνει αυτό», διαβεβαίωσε και προανήγγειλε ότι «το δικό μας ”καλάθι” αυτή τη στιγμή, αυτό που μπορούμε να δώσουμε, είναι 1 δισ. τουλάχιστον, θα δούμε και τον δημοσιονομικό χώρο. Το δικό μας ”καλάθι” δεν θα έχει φόρους, δεν θα έχει επιβάρυνση της μεσαίας τάξης».