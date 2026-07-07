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Συναγερμός σε ξενοδοχείο στην Πλατεία Βάθης: Έκρηξη boiler κινητοποίησε την Πυροσβεστική

Άμεσα στο σημείο οι Αρχές

Συναγερμός σε ξενοδοχείο στην Πλατεία Βάθης: Έκρηξη boiler κινητοποίησε την Πυροσβεστική
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Τρίτης 7/7 καθώς υπήρξε αναφορά για έκρηξη boiler σε ξενοδοχείο στην Πλατεία Βάθης.

Συγκεκριμένα, όλα φαίνεται να συνέβησαν σε υπόγειο χώρο ξενοδοχειακής μονάδας κοντά στην πλατεία Βάθη, με 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα να κινητοποιούνται και να φτάνουν στο σημείο.

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Στο σημείο, μετέβη και κλιμακοφόρο όχημα που όμως δεν χρειάστηκε να κάνει ενέργειες, καθώς δεν διαπιστώθηκε φωτιά.

Οι υπεύθυνοι της ξενοδοχειακής μονάδας κινήθηκαν άμεσα και ενημέρωσαν τις Αρχές. Οι έρευνες στον χώρο είναι σε εξέλιξη.

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