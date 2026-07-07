Ένοχη η Μαρίν Λεπέν: Καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης για υπεξαίρεση – Το ένα με “βραχιολάκι”

Η Μαρίν Λεπέν κρίθηκε ένοχη για υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του δικαστηρίου.

Η Λεπέν, ηγέτιδα του ακροδεξιού κόμματος Εθνική Συσπείρωση, καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης, εκ των οποίων το ένα έτος θα το εκτίσει σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

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Επιπρόσθετα, της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ.

Παράλληλα, η ηγέτις της γαλλικής ακροδεξιάς καταδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό σε 45 μήνες στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, εκ των οποίων οι 30 μήνες με αναστολή, πράγμα που της επιτρέπει να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές. Ωστόσο, η υποψηφιότητά της παραμένει αβέβαιη εξαιτίας της καταδίκης της σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με ηλεκτρονική επιτήρηση (ηλεκτρονικό βραχιολάκι).

Η Μαρίν Λε Λεπέν είχε θέσει ως όρο για την υποψηφιότητά της την απουσία καταδικαστικής απόφασης για ηλεκτρονική επιτήρηση. «Οταν είσαι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές, πρέπει να έχεις πλήρη ελευθερία κινήσεων και αυτό δεν ισχύει όταν φοράς ηλεκτρονικό βραχιολάκι», είχε δηλώσει στο δίκτυο LCI.







