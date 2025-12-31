Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: « Είχα πρόταση από την Μπαρτσελόνα, αλλά η καρδιά μου έλεγε Ολυμπιακός»

Η καρδιά του Έλληνα προπονητή «χτυπάει» για τα ερυθρόλευκα

Βασίλης Σπανούλης: « Είχα πρόταση από την Μπαρτσελόνα, αλλά η καρδιά μου έλεγε Ολυμπιακός»
(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Η Μονακό υπέταξε την Μπαρτσελόνα στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» επικρατώντας με 90-74, σε ένα τρομερό διπλό που τους τοποθέτησε στην 5η θέση της βαθμολογίας της Euroleague.

Μετά τον αγώνα στην συνέντευξη τύπου, ένας Ισπανός δημοσιογράφος ρώτησε τον Βασίλη Σπανούλη τον λόγο που αρνήθηκε να πάει στην Μπαρτσελόνα το 2015 ως παίκτης παρότι είχε στα χέρια του ένα πολύ καλό συμβόλαιο.

O «Kill Bill» του απάντησε ότι το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό τελείωνε εκείνη την περίοδο και πράγματι μπορούσε να κοιτάξει τις επιλογές του, όμως η καρδία του «φώναζε» Ολυμπιακός και προτίμησε να ανανεώσει με τους ερυθρόλευκους.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Τελείωνε το συμβόλαιό μου, υπήρχε ενδιαφέρον, όμως η καρδιά μου βρισκόταν στον Ολυμπιακό. Αγαπούσα την ομάδα και η καρδιά μου, στο τέλος της ημέρας, μου είπε να μείνω εκεί για το υπόλοιπο της καριέρας μου»

