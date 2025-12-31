Βασίλης Σπανούλης: « Είχα πρόταση από την Μπαρτσελόνα, αλλά η καρδιά μου έλεγε Ολυμπιακός»

Η Μονακό υπέταξε την Μπαρτσελόνα στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» επικρατώντας με 90-74, σε ένα τρομερό διπλό που τους τοποθέτησε στην 5η θέση της βαθμολογίας της Euroleague.

Μετά τον αγώνα στην συνέντευξη τύπου, ένας Ισπανός δημοσιογράφος ρώτησε τον Βασίλη Σπανούλη τον λόγο που αρνήθηκε να πάει στην Μπαρτσελόνα το 2015 ως παίκτης παρότι είχε στα χέρια του ένα πολύ καλό συμβόλαιο.

O «Kill Bill» του απάντησε ότι το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό τελείωνε εκείνη την περίοδο και πράγματι μπορούσε να κοιτάξει τις επιλογές του, όμως η καρδία του «φώναζε» Ολυμπιακός και προτίμησε να ανανεώσει με τους ερυθρόλευκους.

Vassilis Spanoulis explained why he did not sign with Barcelona during his playing career and instead stayed at Olympiacos. 🔴⚪️🗣️#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/YBEznJxH7h— Basketball Sphere (@BSphere_) December 30, 2025

Αναλυτικά όσα είπε:

«Τελείωνε το συμβόλαιό μου, υπήρχε ενδιαφέρον, όμως η καρδιά μου βρισκόταν στον Ολυμπιακό. Αγαπούσα την ομάδα και η καρδιά μου, στο τέλος της ημέρας, μου είπε να μείνω εκεί για το υπόλοιπο της καριέρας μου»