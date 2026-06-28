Ο Ολυμπιακός στην κορυφή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων με MVP τον Θανάση Σπανούλη

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων, επικρατώντας της ΔΕΚΑ με 84-74 στον μεγάλο τελικό.

Οι δύο ομάδες πρόσφεραν ένα παιχνίδι με έντονο ρυθμό, διαδοχικές εναλλαγές στο μομέντουμ και υψηλή ποιότητα, με τη ΔΕΚΑ να βάζει δύσκολα στους «ερυθρόλευκους» για τρία δεκάλεπτα. Η ομάδα του Πειραιά, ωστόσο, βρήκε τις λύσεις όταν το παιχνίδι έφτασε στα κρίσιμα σημεία και πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου.

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Η ΔΕΚΑ μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και επέβαλε από τα πρώτα λεπτά τον ρυθμό της, βρίσκοντας λύσεις τόσο από την περιφέρεια όσο και κοντά στο καλάθι.

Η διαφορά έφτασε ακόμη και στους εννέα πόντους (11-2), με τον Ολυμπιακό να δυσκολεύεται να βρει επιθετικό ρυθμό απέναντι στην πιεστική άμυνα των αντιπάλων του. Σταδιακά, όμως, οι «ερυθρόλευκοι» ισορρόπησαν το παιχνίδι, βελτίωσαν την κυκλοφορία της μπάλας και εκμεταλλεύτηκαν τις δεύτερες επιθέσεις που δημιούργησαν τα επιθετικά ριμπάουντ.

Με επιμέρους 24-9 όχι μόνο κάλυψαν τη διαφορά, αλλά πέρασαν και μπροστά στο σκορ, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο με προβάδισμα έξι πόντων (26-20).

Η εικόνα του αγώνα διαφοροποιήθηκε ξανά στη δεύτερη περίοδο. Ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο στα πρώτα λεπτά και έφτασε να προηγείται ακόμη και με επτά πόντους (41-34), δείχνοντας να έχει το μομέντουμ της αναμέτρησης. Η ΔΕΚΑ, ωστόσο, δεν έχασε την ψυχραιμία της. Μέσα από την πίεση στην άμυνα, τον έλεγχο των ριμπάουντ και καλύτερες επιλογές στην επίθεση, άρχισε να ροκανίζει σταδιακά τη διαφορά. Οι Θεσσαλονικείς έβρισκαν συνεχώς απαντήσεις, μείωσαν σε απόσταση ενός καλαθιού και στα μέσα της περιόδου έφεραν το παιχνίδι στα ίσια (38-38), μετατρέποντας τον τελικό σε πραγματικό ντέρμπι. Στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου οι δύο ομάδες αντάλλασσαν διαρκώς καλάθια, χωρίς καμία να μπορεί να επιβάλει τον ρυθμό της. Η ΔΕΚΑ ήταν πιο αποτελεσματική στις τελευταίες κατοχές, ολοκλήρωσε την ανατροπή και πήγε στα αποδυτήρια έχοντας προβάδισμα δύο πόντων (46-44), αφήνοντας ανοιχτούς όλους τους λογαριασμούς ενόψει του δεύτερου μέρους.

Η ΔΕΚΑ μπήκε και στο δεύτερο ημίχρονο με στόχο να διατηρήσει το προβάδισμά της, συνεχίζοντας να ελέγχει τον ρυθμό στα πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου. Οι Θεσσαλονικείς παρέμεναν μπροστά στο σκορ, όμως ο Ολυμπιακός άρχισε σταδιακά να ανεβάζει την έντασή του στην άμυνα, εκμεταλλευόμενος τα λάθη της ΔΕΚΑ και βρίσκοντας εύκολους πόντους στο ανοιχτό γήπεδο, μειώνοντας συνεχώς τη διαφορά.

Κομβικό σημείο της περιόδου αποδείχθηκε το 25ο λεπτό, όταν ο Πανταζόπουλος χρεώθηκε με το τέταρτο προσωπικό του φάουλ, περιορίζοντας σημαντικά τις επιλογές της ΔΕΚΑ. Ένα λεπτό αργότερα, οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την ανατροπή και πέρασαν μπροστά με 54-53, γεγονός που ανάγκασε τον προπονητή της ΔΕΚΑ, Γιάννη Τάκη, να καλέσει τάιμ άουτ, βλέποντας την ομάδα του να υποπίπτει σε διαδοχικά λάθη και να δέχεται εύκολα καλάθια στον αιφνιδιασμό.

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Η διακοπή δεν άλλαξε την εικόνα της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός συνέχισε να επιβάλλει τον ρυθμό του, ανέβασε ακόμη περισσότερο την αποτελεσματικότητά του στην άμυνα και βρήκε συνεχόμενες λύσεις στην επίθεση, μεγαλώνοντας σταδιακά τη διαφορά. Η ΔΕΚΑ δυσκολεύτηκε να βρει καθαρές επιθετικές επιλογές απέναντι στην πίεση των Πειραιωτών, οι οποίοι έκλεισαν την τρίτη περίοδο με ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ, μετατρέποντας το 46-44 του ημιχρόνου σε προβάδισμα 68-55 και αποκτώντας σημαντικό πλεονέκτημα για τη συνέχεια του τελικού.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στην τελευταία περίοδο με σημαντικό προβάδισμα και το αύξησε γρήγορα, δείχνοντας να παίρνει τον έλεγχο του τελικού. Η ΔΕΚΑ, όμως, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και προσπάθησε να επιστρέψει, ανεβάζοντας την ένταση στην άμυνα και μειώνοντας σταδιακά τη διαφορά. Οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν την ψυχραιμία τους στα κρίσιμα σημεία, βρήκαν τις απαραίτητες απαντήσεις όταν η πίεση αυξήθηκε και κράτησαν το προβάδισμα μέχρι το τέλος, φτάνοντας στη νίκη με 84-74 και στην κατάκτηση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων.

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Διαιτητές: Μπον-Σκάρας-Βογιάκης



Δεκάλεπτα: 20-26, 46-44, 55-68, 74-83



ΔΕΚΑ (Τάκης): Κυργάκης 9 (2), Γκάγκας 4, Σπανός 31, Σεκερτζής, Κρινάκης 2, Κοτζιαγκιαουρίδης, Πανταζόπουλος 2, Καραμεσίνης, Ρήγας, Κανατσαρόπουλος 8 (1), Βενιέρης 2, Παπαλύρας 16 (4).



Ολυμπιακός (Παντελάκης): Χαρέρας 20 (2), Κωνσταντίνου 1, Αλεξανδράτος Α. 4, Σπανούλης 15 (1), Χριστοδούλου 17 (1), Κωστάκης, Αλεξανδράτος Αγ. 18 (2), Μπασουκέας, Πέππες 4, Γεωργουλάκος 3 (1), Νάστας 2, Ευσταθιάδης.

Μπορείτε να δείτε την στατιστική της αναμέτρησης εδώ