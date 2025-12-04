Ιστορικό ρεκόρ από τη Μονακό του Σπανούλη με 125 πόντους στην Euroleague

Με ρεκόρ παραγωγικότητας, η Μονακό μετέτρεψε σε… μονόλογο τον γαλλικό «εμφύλιο» κόντρα στην Παρί της 14ης αγωνιστικής στη Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 9-5 και παραμένοντας σε… τροχιά κορυφής.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη συνέτριψε με 125-104 την Παρί, σημειώνοντας στο Πριγκιπάτο την κορυφαία επίδοση στην Ιστορία της EuroLeague, σε αναμέτρηση χωρίς παράταση. Το προηγούμενο ρεκόρ πόντων ομάδας σε έναν αγώνα, το είχαν ο Παναθηναϊκός (123π. απέναντι στη Ροάν το 2007) και η Μακάμπι (123π. απέναντι στη Σκαβολίνι το 2004).

Η Μονακό μπήκε με το… πόδι κολλημένο στο γκάζι της επίθεσης στον αγώνα, φορτώνοντας από το πρώτο δεκάλεπτο με 36 πόντους το καλάθι της Παρί. Με διάρκεια στο κομμάτι της «εκτέλεσης» και με την άμυνα να μπαίνει στη… εξίσωση στη δεύτερη περίοδο, οι Μονεγάσκοι εξασφάλισαν στο ημίχρονο μία διαφορά 12 πόντων (58-46) και δεν κοίταξαν πίσω… Για την Ιστορία, η διαφορά έφτασε ακόμη και στους 28 πόντους στο 39΄ (125-97), για να γραφτεί το τελικό 125-104 και η Μονακό να σημειώσει το «2 στα 2» επί της Παρί σε μία εβδομάδα, καθώς είχε προηγηθεί η νίκη στο Κύπελλο Γαλλίας (φάση των «16»).

Κορυφαίος των νικητών ο Έλι Οκόμπο με 26 πόντους, ενώ στους 22 σταμάτησε ο Στραζέλ, στους 16 ο Τζέιμς και στους 14 ο Μίροτιτς. Από την Παρί πάλεψαν οι Ρόμπινσον και Ρόντεν με 24 και 22 πόντους, αντίστοιχα.

Η βαθμολογία της Euroleague