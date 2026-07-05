«Άστραψε και βρόντηξε» ο Σπανούλης: «Από το επόμενο παράθυρο θα είναι όλοι εδώ – Η εικόνα μας ήταν ντροπή» (βίντεο)

Έντονα απογοητευμένος και εκνευρισμένος εμφανίστηκε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, μετά την ήττα της Εθνικής Ελλάδας από την Πορτογαλία, ασκώντας σκληρή κριτική στην εικόνα της ομάδας.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Σπανούλης χαρακτήρισε απαράδεκτη την εμφάνιση της «γαλανόλευκης», τονίζοντας πως η εικόνα που παρουσίασε η ομάδα δεν ανταποκρίνεται στις δυνατότητές της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η εικόνα μας ήταν άθλια, ντροπή», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για την αγωνιστική παρουσία της Εθνικής.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι στο επόμενο «παράθυρο» των προκριματικών θα βρίσκονται όλοι οι διαθέσιμοι διεθνείς, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα θα παρουσιαστεί ενισχυμένη και με διαφορετικό πρόσωπο.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής στάθηκε στην ανάγκη άμεσης αντίδρασης, επισημαίνοντας ότι η Εθνική οφείλει να αφήσει πίσω τις δύο συνεχόμενες ήττες και να επιστρέψει στις εμφανίσεις που αρμόζουν στην ιστορία και την ποιότητά της.

Δείτε τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη: