Τόμας Ουόκαπ: Μετά από δύο χρόνια ξανά καλύτερος αμυντικός στην GBL

Ο Τόμας Ουόκαπ αναδεικνύεται για τρίτη φορά στην καριέρα του στην Stoiximan GBL Καλύτερος Αμυντικός της χρονιάς.

Ο 33χρονος γκαρντ του Ολυμπιακού είχε ψηφιστεί Καλύτερος Αμυντικός τις αγωνιστικές περιόδους 2021-22 και 2022-23. Τις προηγούμενες δύο σεζόν Καλύτερος Αμυντικός της Stoiximan GBL ήταν ο Τζέριαν Γκραντ του Παναθηναϊκού AKTOR, τον οποίο… διαδέχεται ο προκάτοχος του.

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Ο Γουόκαπ πρώτευσε σε όλες τις ψηφοφορίες για την ανάδειξη του Καλύτερου Αμυντικού. Στην ψηφοφορία των εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε. συγκέντρωσε το 36,59% των προτιμήσεων (15 ψήφοι) με δεύτερους τους Πάτρικ Μπέβερλι του ΠΑΟΚ, Γκραντ του Παναθηναϊκού AKTOR που πήραν από 9,76% (4).

Στην ψηφοφορία του φίλαθλου κοινού ο 33χρονος γκαρντ των «ερυθρόλευκων» ψηφίστηκε από το 22,42% (454 ψήφοι) και δεύτερος ήταν ο Κώστας Αντετοκούνμπο του Άρη Betsson με 8,19% (166).

Ο Γουόκαπ στην ψηφοφορία των προπονητών και των αρχηγών των ομάδων του 34ου Επαγγελματικού Πρωταθλήματος συγκέντρωσε το 22,73% των προτιμήσεων (5) και δεύτεροι ήταν ο Γκραντ του Παναθηναϊκού AKTOR και ο Ρόνι Χαρέλ του Άρη Betsson οι οποίοι πήραν από 13,64% (3).

«Είναι τιμή μου που αναγνωρίζομαι ως ο Αμυντικός της Χρονιάς», δήλωσε ο γκαρντ του Ολυμπιακού για την διάκριση του στα Stoiximan GBL Awards και επισήμανε: «Θα συνεχίσω να φέρνω την ίδια ενέργεια και αφοσίωση κάθε φορά που μπαίνω στο γήπεδο. Ανυπομονώ για την συνέχεια».