Ρίτσαρντ Σιάο για την άφιξη Σπανούλη: “Μπαίνουμε σε μία νέα εποχή, θα προσπαθήσουμε να τον στηρίξουμε με την καλύτερη δυνατή ομάδα”

Ο ισχυρός άνδρας του Άρη Betsson, Ρίτσαρντ Σιάο βρέθηκε στον Αλεξάνδρειο κατά την παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας, Βασίλη Σπανούλη το μεσημέρι της Δευτέρας (15/6).

Κάνοντας αρχικά αναφορά στην περασμένη σεζόν, ο Ρίτσαρντ Σιάο μίλησε για μεγάλη μέρα για τον σύλλογο, ενώ αναφέρθηκε στις πιθανότητες που είχε ο Άρης να φέρει τον Σπανούλη στον πάγκο του και εξήρε την δουλειά του Νίκου Ζήση.

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“Πραγματικά συναρπαστική ημέρα. Την προηγούμενη σεζόν δουλέψαμε όλοι πάρα πολύ. Αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες. Είμαι περήφανος που έχω την ευκαιρία να είμαι μέρος αυτής της ομάδας. Δημιουργούμε σχέσεις με τον κόσμο, είχαμε δυσκολίες. Όμως κάναμε βήματα μπροστά. Θέλουμε να χτίσουμε την κουλτούρα του συλλόγου βήμα-βήμα. Όλοι μαζί ξεπεράσαμε τα περσινά προβλήματα. Θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς που μας στήριξαν και συνεχίζουν.

Ξαφνικά, είχαμε την ευκαιρία να προσπαθήσουμε να φέρουμε εδώ τον κύριο που βλέπατε (σ.σ. δείχνει τον Σπανούλη). Είχαμε 5%, 10%, 20%. Μοιραστήκαμε το όραμα μας. Μιλούσαμε πάρα πολλές ώρες με τον Νίκο (σ.σ Ζήση), που δεν σταμάτησε να δουλεύει για το θέμα αυτό. Ξεκινάει μια νέα εποχή. Θα προσπαθήσουμε να του παρέχουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα Θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό σε όλες τις διοργανώσεις” σημείωσε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο.

Απ’ τη μεριά του, ο GM του Άρη Betsson τόνισε στην αρχική του τοποθέτηση: “Είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για τον Άρη και το ελληνικό μπάσκετ. Η ιδέα για αυτή τη συνεργασία γεννήθηκε μόλις έλυσε τη συνεργασία του με τη Μονακό, παρόλο που θεωρούσα μέσα μου πως θα ήταν αδύνατο. Τελικά τίποτα δεν είναι αδύνατο όταν πιστεύεις, προσπαθείς και αγαπάς αυτό που κάνεις. Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Σιάο, που εμπιστεύτηκε αυτό το όραμα και έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να έρθει ο Βασίλης εδώ. Όπως και για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη που μου δείχνει όλο το διάστημα που εκπροσωπώ τον σύλλογό μας. Η χθεσινή παρουσία του κόσμου ήταν πρωτόγνωρη και έδειξε πως έχει πίστη και προσμονή. Θέλω να ευχαριστήσω τον Βασίλη που επέλεξε να μοιραστούμε αυτή τη διαδρομή φέρνοντας τη δική του νοοτροπία, το πάθος και τη φιλοσοφία του. Με την αγάπη και τη στήριξη του κόσμου, ο πρώτος μας στόχος είναι να αγωνιστούμε στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης και να καθιερωθούμε σε αυτό”.

Για το πώς έφτασε σε συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη, ο Νίκος Ζήσης ανέφερε στη συνέχεια: “Όταν έμεινε ελεύθερος από τη Μονακό, οι πιθανότητες ήταν 0,001%. Δεν πίστευα πως ήταν εφικτό, αλλά χτίστηκε μέρα-μέρα. Μιλάμε ατελείωτα στο τηλέφωνο, λόγω της αδερφικής φιλίας που έχουμε και για την εθνική ομάδα. Αυτό το θέμα όταν τέθηκε είχε μικρές πιθανότητες, αλλά κάθε μέρα το πίστευα παραπάνω και στην τελική ευθεία μπήκε στις τελευταίες 20 μέρες. Το ποσοστό ανέβηκε, ο Βασίλης κατάλαβα έμπρακτα πως ο Άρης θα κάνει τα πάντα για να τον πείσει πως είναι ο κατάλληλος, ο ίδιος αντιμετωπίζει με πάθος κάθε πρόκληση και στο τέλος το 0,001% έγινε 100%”.