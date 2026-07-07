Πετράλωνα: Στον «αέρα» οι έρευνες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας λόγω γραφειοκρατίας – Παρέμβαση Εισαγγελέα για να απομακρυνθούν τα μπάζα

Μία εβδομάδα μετά το σοκαριστικό συμβάν της κατάρρευσης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, οι ανακριτικές έρευνες για τον προσδιορισμό των αιτίων του ατυχήματος βρίσκονται σε πλήρη στασιμότητα, εγκλωβισμένες σε ένα πρωτοφανές γραφειοκρατικό αδιέξοδο.

Παρά το γεγονός ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κινήθηκε άμεσα, ορίζοντας δύο εξειδικευμένους πραγματογνώμονες για τη διενέργεια αυτοψίας, η σύνταξη του τελικού πορίσματος είναι προς το παρόν αδύνατη.

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Αιτία αποτελεί το γεγονός ότι ο χώρος του οικοπέδου παραμένει αποκλεισμένος κάτω από τόνους συντριμμιών και μπάζων, τα οποία δεν έχουν απομακρυνθεί.

Έκτακτη εισαγγελική παρέμβαση για τη λύση του αδιεξόδου

Προκειμένου να ξεπεραστεί η διελκυστίνδα και η μετάθεση ευθυνών μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με το ποιος φορέας έχει την αρμοδιότητα καθαρισμού του χώρου, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας, Αριστείδης Κορέας, συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη των εμπλεκόμενων πλευρών.

Εισαγγελικοί κύκλοι υπογραμμίζουν ότι η κατάσταση έχει λάβει χαρακτηριστικά επείγουσας ανάγκης.

Εκτός από την εύλογη αγωνία των ενοίκων να ανασύρουν τα προσωπικά τους αντικείμενα από τα ερείπια, εκφράζονται πλέον έντονοι φόβοι για την εμφάνιση σοβαρών υγειονομικών κινδύνων για την περιοχή, ειδικά μετά τις καταγγελίες ότι ένας δεσποζόμενος σκύλος έχασε τη ζωή του εγκλωβισμένος στα συντρίμμια.

Μέχρι να ληφθεί η τελική απόφαση και να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το ποια αρχή θα αναλάβει το έργο της αποκομιδής, η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη και φυλάσσεται σε 24ωρη βάση από ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας.