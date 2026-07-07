7ο BALKAN FORUM: Ο στρατηγικός ρόλος της Βόρειας Ελλάδας στη ναυτιλία, τις μεταφορές και τη διασυνδεσιμότητα

Το Υπουργείο Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης διοργάνωσε σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Βουλγαρο-Ελληνικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το 7ο Balkan Forum με θέμα «Ναυτιλία και Βόρεια Ελλάδα: Προκλήσεις, Ευκαιρίες και Προοπτικές», φέρνοντας στο επίκεντρο τις δυνατότητες σύνδεσης της Βόρειας Ελλάδας με τον κόσμο της ναυτιλίας, των λιμένων, των μεταφορών, των logistics και της περιφερειακής ανάπτυξης.

Από τις τοποθετήσεις αναδείχθηκε ο κομβικός ρόλος της Θεσσαλονίκης και συνολικά της Μακεδονίας και της Θράκης ως πύλης διασύνδεσης της Ελλάδας με τα Βαλκάνια, την Μαύρη Θάλασσα, την Κεντρική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, με έμφαση στις υποδομές, τη ναυτιλία, την κρουαζιέρα, την καινοτομία και τις νέες ευρωπαϊκές εμπορικές διαδρομές.

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Ισχυρή παρουσία και παρεμβάσεις υπουργών και θεσμικών εκπροσώπων

Στο 7ο Balkan Forum τοποθετήθηκαν μέλη της κυβέρνησης, ευρωπαϊκοί και θεσμικοί εκπρόσωποι, καθώς και φορείς της ναυτιλίας, των μεταφορών, της επιχειρηματικότητας και του πολιτισμού, αναδεικνύοντας τις προοπτικές που δημιουργούνται για τη Βόρεια Ελλάδα μέσα από τη σύνδεση λιμένων, υποδομών, τεχνολογίας, τουρισμού και ανθρώπινου δυναμικού.

Χρ. Δήμας: «Η Βόρεια Ελλάδα στο επίκεντρο των νέων ευρωπαϊκών διαδρόμων».

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας αναφέρθηκε στην επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, στην πρόοδο του Flyover και στα έργα σχολικών υποδομών, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον στρατηγικό ρόλο των λιμένων και των μεταφορικών διαδρόμων για τη νέα γεωοικονομική θέση της χώρας.

Όπως σημείωσε, η Θεσσαλονίκη ενισχύει τον ρόλο της ως βασικός κόμβος logistics για τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη, μέσα από την αναβάθμιση των οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων, τη σύνδεση των λιμένων με την ενδοχώρα και την αξιοποίηση μεγάλων ευρωπαϊκών διαδρόμων μεταφορών.

Β. Κικίλιας: «Η ναυτιλία στρατηγικό πλεονέκτημα και πεδίο ευκαιριών για τους νέους»

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας ανέδειξε την ανάγκη να στραφούν περισσότεροι νέοι προς τα ναυτικά επαγγέλματα, υπογραμμίζοντας ότι η ναυτιλία προσφέρει σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές, υψηλές αποδοχές και δυνατότητες εξέλιξης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αύξηση της κρουαζιέρας στη Θεσσαλονίκη, στις επενδύσεις στο λιμάνι και στη σημασία της διασύνδεσης λιμενικών υποδομών με σιδηροδρομικά και οδικά δίκτυα, logistics και ενεργειακές επενδύσεις, ώστε η ανάπτυξη να αποφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική οικονομία.

Απ. Τζιτζικώστας: «Κορυφαία ευρωπαϊκή στρατηγική επιλογή η σύνδεση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης»

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώσταςχαρακτήρισε την σύνδεση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με σιδηροδρομικά και οδικά δίκτυα «κορυφαία ευρωπαϊκή στρατηγική επιλογή», επισημαίνοντας ότι η Θεσσαλονίκη αποτελεί φυσική νότια πύλη που συνδέει το Αιγαίο με την ενδοχώρα, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Μαύρη Θάλασσα και την Κεντρική Ευρώπη.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην κρουαζιέρα, στη βιώσιμη ανάπτυξη των προορισμών και στην ανάγκη τα λιμάνια να συνδέονται ουσιαστικά με την ενδοχώρα τους, ώστε να ενισχύονται η ανταγωνιστικότητα, η εξωστρέφεια, οι θέσεις εργασίας και η τοπική οικονομία.

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Ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε ότι οι μεταφορικές υποδομές στην ευρύτερη περιοχή Αιγαίου – Μαύρης Θάλασσας αποτελούν στρατηγικό κεφάλαιο για την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, ενώ σημείωσε ότι η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα βρίσκονται στο κέντρο μιας νέας γεωγραφίας μεταφορών, εμπορίου, τουρισμού, ενέργειας και ασφάλειας.

Κ. Γκιουλέκας: «Να φέρουμε πιο κοντά την Μακεδονία και την Θράκη στη ναυτιλία».

Ανοίγοντας τις εργασίες του Forum, χθες, Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών τομέας Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας τόνισε ότι η Βόρεια Ελλάδα διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν πιο δυναμικά μέσα από τη σύνδεσή της με τη ναυτιλία και τις διεθνείς μεταφορές. «Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε για να φέρουμε πιο κοντά τη Βόρεια Ελλάδα στη ναυτιλία, τη ναυτιλία στη Βόρεια Ελλάδα», ανέφερε, επισημαίνοντας τις προοπτικές που δημιουργούν τα λιμάνια της περιοχής, η Εγνατία Οδός και η γεωγραφική εγγύτητα με τις βαλκανικές χώρες.

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Ο κ. Γκιουλέκας υπογράμμισε ότι η Θεσσαλονίκη αλλάζει μέσα από σημαντικές υποδομές, όπως το Μετρό και το Flyover, ενώ σημείωσε ότι το λιμάνι της πόλης μπορεί να διαδραματίσει ακόμη πιο ισχυρό ρόλο στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Σήμερα υπάρχει η έντονη πολιτική βούληση του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για να ανεβάσουμε πιο ψηλά την Μακεδονία και την Θράκη. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών – Τομέα Μακεδονίας και Θράκης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της Βόρειας Ελλάδας μέσω επαφών στα Βαλκάνια με φορείς του ακαδημαϊκού, επιχειρηματικού και αυτοδιοικητικού χώρου, επισημαίνοντας ότι η εγγύτητα της περιοχής με τις γειτονικές χώρες αποτελεί κρίσιμο αναπτυξιακό πλεονέκτημα.

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Κοινός στόχος η εξωστρέφεια και η συνδεδεμένη ανάπτυξη

Στο πλαίσιο του 7ου Balkan Forum επισημάνθηκε η ανάγκη ενίσχυσης των διακρατικών συνεργασιών, της πολυδιάστατης συνδεσιμότητας και της αξιοποίησης των λιμανιών της Βόρειας Ελλάδας ως μοχλών ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή. Η συζήτηση ανέδειξε ότι η ναυτιλία, οι μεταφορές, τα logistics, η τεχνολογία, ο τουρισμός και ο πολιτισμός μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για επιχειρήσεις, εργαζόμενους και τοπικές κοινωνίες.

Το Υπουργείο Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον διάλογο, την συνεργασία και την εξωστρέφεια της Βόρειας Ελλάδας, αξιοποιώντας την στρατηγική της θέσεως της χώρας ως γέφυρα με τα Βαλκάνια, την Ευρώπη και τις διεθνείς αγορές.

Στο χθεσινό Balkan Forum υπήρξαν πέντε θεματικές τράπεζες. Την πρώτη τράπεζα συντόνισε ο Δημοσιογράφος Παναγιώτης Κρινής και είχε ως θεμα : Η ναυτιλία στον 21ο αιώνα: προκλήσεις, ευκαιρίες και προοπτικές και συμμετείχαν: ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ναυτικού Επιμελητηρίου Γιώργος Αλεξανδράτος, ο Προεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΕΕΝΜΑ) και Πρόεδρος European ShortseaNetwork Χαράλαμπος Σημαντώνης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών Ελληνικής Ναυτιλίας και Ιδρυτής – Διευθύνων Σύμβουλος XRTC Business Consultants Γιώργος Ξηραδάκης, η Πρόεδρος του Propeller Club Δανάη Μπεζαντάκου, η αν. Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας Καλλιόπη Χαΐνογλου και ο Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Ναυτιλίας Πανεπιστημίου Αιγαίου και Εκδότης του περιοδικού ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ Ηλίας Μπίσιας.

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Την δεύτερη τράπεζα συντόνισε ο Βασίλειος Πολίτης από το ΔΣ του Ναυτικού Επιμελητηρίου και είχε ως θέμα: « Λιμενικές υποδομές και περιφερειακή ανάπτυξη: ο ρόλος των Βαλκανικών Λιμένων» και συμμετείχαν : ο Διευθύνων Σύμβουλος Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Άγγελος Βλάχος, ο Διευθύνων Σύμβουλος Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου, ο Διευθύνων Σύμβουλος του BMF Port Burgas Boris Balev, η Διευθύντρια Συμβατικού Λιμένα Θεσσαλονίκης Στέλλα Φάσσα, ο Οικονομικός Διευθυντής Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Δημήτρης Βαγενάς και ο Γενικός Διευθυντής Λιμένος Φίλιππος Β’ Καβάλας Ηλίας Γεωργαντάς.

Την τρίτη τράπεζα συντόνισε ο δημοσιογράφος Χρήστος Νικολαΐδης και είχε ως θέμα: Ναυτιλία, Σιδηρόδρομος και Logistics: ενισχύοντας την αξία των λιμενικών επενδύσεων και συμμετείχαν ο Πρόεδρος ΔΣ Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Γιώργος Ιωάννου, ο Πρόεδρος ΣΕΒΕ Συμεών Διαμαντίδης, ο Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Logistics Β. Ελλάδος Δημήτρης Τσιτσάμης και η τ. Υπουργός Μεταφορών και τ. Υπουργός Τουρισμού Nikolina Angelkova.

Την τέταρτη τράπεζα συντόνισε ο Δημοσιογράφος και Αρχισυντάκτης της VORIA.GR Λάζαρος Θεοδωρακίδης και είχε ως θέμα: Τουριστική Ναυτιλία και Κρουαζιέρα και συμμετείχαν: ο Πρόεδρος Ένωσης Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας Γιώργος Κουμπενάς, ο Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ναυτικών Πρακτόρων Ελλάδος Βασίλης Καμπάκης, ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος TOR HOTEL GROUP Κωνσταντίνος Τορνιβούκας, ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικών γραφείων Μακεδονίας – Θράκης Στέφανος Χατζημανώλης, ο Ναύαρχος ε.α, Μέλος ΔΣ Ναυτικού επιμελητηρίου Ελλάδος και Εκπρόσωπος Θαλάσσιου τουρισμού και επαγγελματικού Yachting Βασίλης Πολίτης, ο Γενικός Διευθυντής Μαρίνας ΣΑΝΙ και ο Διευθύνων Σύμβουλος Five Senses Consulting Γιάννης Μπρας.

Την πέμπτη τράπεζα συντόνισε ο Δημοσιογράφος Δημήτρης Διαμαντίδης και είχε ως θέμα: «Ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογία στη ναυτιλία: Δεξιότητες, εκπαίδευση, απασχόληση νέες τεχνολογίες» και συμμετείχαν: ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης, ο Διευθύνων Σύμβουλος Prisma Electronics Χρήστος Γιορδαμλής, ο Επικεφαλής Σύμβουλος Ευρωπαικής Πολιτικής και Κυβερνητικών Υποθέσεων HEMEXPO και τ. Υφυπουργός Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλης Δημητριάδης, η Καθηγήτρια και Πρόεδρος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Χριστίνα Μπουτσιούκη και ο Διοικητής Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Αρχιπλοίαρχος Γρηγόρης Τσαγκαράκης.

Το 7ο BALKAN FORUM συντόνισε η δημοσιογράφος Μαρία Σαμολαδά.