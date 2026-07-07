Ψηφιακή «επανάσταση» στην ΕΛ.ΑΣ.: Παρουσιάστηκε το νέο σύστημα βεβαίωσης κλήσεων σε πραγματικό χρόνο – Χρυσοχοΐδης: «Τέλος στη γραφειοκρατία»

Το νέο ψηφιακό σύστημα βεβαίωσης τροχονομικών παραβάσεων που οδηγεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., αξιοποιώντας την τεχνολογία ως εργαλείο για πιο αποτελεσματική αστυνόμευση, μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη παρουσιάστηκε σήμερα σε ειδική εκδήλωση στο Αμφιθέατρο της ΓΑΔΑ.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στη σημαντική δωρεά των εταιρειών Motor Oil Hellas και Nova Telecommunications κάνοντας λόγο για τη συμβολή τους στη διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής ασφάλειας στη χώρα.

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«Η αστυνομία βρίσκεται σε νέα εποχή. Και η νέα εποχή σημαίνει για μας όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην υπηρεσία των πολιτών και δημιουργία μιας Ελλάδας απολύτως ασφαλούς, με πόλεις, γειτονιές, συνοικίες, μεγάλα αστικά κέντρα, απολύτως ασφαλή, που μπορούν οι άνθρωποι να νιώθουν και να είναι ασφαλείς», σημείωσε ο κ. Υπουργός.

Έκανε, δε, λόγο για την αλλαγή κουλτούρας στην οδική ασφάλεια στην οποία συνέβαλαν, όπως είπε, τόσο οι εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας, οι δυνάμεις της οποίας τριπλασιάστηκαν τον τελευταίο χρόνο, όπως και ο νέος ΚΟΚ που είναι πιο αυστηρός και πιο αποτελεσματικός.

«Τα επιπλέον 390 smartphones που προσθέτουμε – 250 στην Τροχαία της Αττικής, 60 στην Τροχαία της Θεσσαλονίκης και τα υπόλοιπα στην Άμεση Δράση- θα προστεθούν στα “όπλα” μας και θα συμβάλλουν καθοριστικά στην καθολική αλλαγή και την αντίληψη του τρόπου με τον οποίο βεβαιώνεται μία παράβαση και πως λειτουργεί ο αστυνομικός, για να γίνουμε ακόμη πιο αποτελεσματικοί, πιο χρήσιμοι στην κοινωνία. Ταυτόχρονα, γινόμαστε πιο αξιόπιστοι, πιο γρήγοροι, πιο ταχείς και πιο διαφανείς».

Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, Υποστράτηγος Αθανάσιος Κάμπρας μετέφερε τις ευχαριστίες προς τις εταιρείες Motor Oil Hellas και Nova Telecommunications & Media για τη δωρεά 390 υπηρεσιακών έξυπνων συσκευών (smartphones) και του απαραίτητου λογισμικού και την παροχή των αντίστοιχων καρτών SIM και της αναγκαίας τηλεπικοινωνιακής υποδομής.

«Πίσω από αυτή τη δωρεά βρίσκεται η έμπρακτη εμπιστοσύνη προς το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας, η αναγνώριση της καθημερινής προσπάθειας των γυναικών και των ανδρών της και η πεποίθηση ότι η συνεργασία της Πολιτείας με κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις μπορεί να παράγει ουσιαστικό όφελος για το κοινωνικό σύνολο», ανέφερε.

Επίσης, τόνισε πως, «η αξία αυτής της πρωτοβουλίας υπερβαίνει κατά πολύ τον τεχνολογικό της χαρακτήρα. Το νέο σύστημα ενισχύει τη διαφάνεια, αναβαθμίζει την εξυπηρέτηση του πολίτη και συμβάλλει ουσιαστικά στην εμπέδωση της οδικής ασφάλειας και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, που αποτελεί διαρκή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας».

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Από την πλευρά του, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, Ταξίαρχος Σωτήρης Καλταμπάνης παρουσίασε τη νέα επιχειρησιακή στρατηγική για την οδική ασφάλεια που υιοθετεί μια νέα φιλοσοφία με επίκεντρο την πρόληψη.

Μάλιστα, αναφέρθηκε σε στοιχεία που δείχνουν τη μετάβαση στη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας οδικής ασφάλειας, όπως η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων το πρώτο εξάμηνο του 2026 κατά 42%, η μείωση των παραβάσεων για μη χρήση κράνους κατά 21% και η αύξηση των ελέγχων αλκοτέστ σε 720.258 από 78.975 με ολοένα και λιγότερα θετικά δείγματα (επισυνάπτεται η παρουσίαση).

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Εκπροσωπώντας τον όμιλο Motor Oil Hellas ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Προυσανίδης, αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία της προτεραιότητας που δίνει ο Όμιλος σε πρωτοβουλίες, όπως είπε, εθνικής σημασίας.

«Για εμάς, η στήριξη οργανισμών που προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή, διασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή και ενισχύουν την ανθεκτικότητα της χώρας δεν αποτελεί μια συγκυριακή επιλογή, αλλά στρατηγική δέσμευση.

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Βρισκόμαστε δίπλα στην Ελληνική Αστυνομία, στηρίζοντας δράσεις που αξιοποιούν την τεχνολογία και την καινοτομία για τη βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας της ζωής των πολιτών», είπε και πρόσθεσε πως δεν πρόκειται για αποσπασματικές πρωτοβουλίες, αλλά, «αποτελούν μέρος μιας συνολικής φιλοσοφίας που στηρίζεται στην πεποίθηση ότι μια ισχυρή χώρα χρειάζεται ισχυρούς δεσμούς, σύγχρονα εργαλεία και διαρκείς επενδύσεις στο δημόσιο αγαθό.

Η σημερινή δωρεά υπηρετεί ακριβώς αυτόν τον στόχο. Η ασφάλεια στους δρόμους, η πρόληψη των ατυχημάτων και η βελτίωση της καθημερινότητας αποτελούν ουσιαστικές επενδύσεις στην ποιότητα ζωής και στην ευημερία της κοινωνίας», κατέληξε σχετικά.

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Σε δήλωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nova Telecommunication & Media, Γιώργος Λάμπρου αναφέρθηκε σε έναν σπουδαίο ψηφιακό μετασχηματισμό σημειώνοντας πως, «η NOVA διαχρονικά έχει την τιμή να συνεργάζεται με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και να στηρίζει πλέγμα δράσεων με στόχο την ενίσχυση του έργου που επιτελείται.

Η δέσμευσή μας είναι να συνεχίσουμε αυτό το πλέγμα δράσεων για τον πολίτη, αλλά και με τον πολίτη στο επίκεντρο, με ιδιαίτερη έμφαση στην οικογένεια».

Στην εκδήλωση παρέστησαν, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, Παναγιώτης Στάθης, ο Α’ Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Παναγιώτης Πούπουζας, ο Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Νικόλαος Σπυριδάκης, όπως και Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί καθώς και προσωπικό του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε ενημερωτικό βίντεο για τις δυνατότητες του νέου συστήματος, ενώ παρουσιάστηκε αναλυτικά ο τρόπος λειτουργίας του, το οποίο επιτρέπει στους αστυνομικούς της Τροχαίας να πραγματοποιούν, μέσω ειδικών έξυπνων συσκευών, σε πραγματικό χρόνο ελέγχους στοιχείων οχημάτων και οδηγών, να βεβαιώνουν ψηφιακά τις παραβάσεις, να ενημερώνουν άμεσα τον πολίτη και να ολοκληρώνουν τη διαδικασία με μεγαλύτερη ταχύτητα, ακρίβεια και διαφάνεια.

Το νέο σύστημα περιορίζει σημαντικά τη γραφειοκρατία, εξαλείφει τα λάθη της χειρόγραφης διαδικασίας, μειώνει τον χρόνο βεβαίωσης των παραβάσεων και αυξάνει την επιχειρησιακή διαθεσιμότητα των πληρωμάτων της Τροχαίας, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Σημαντική ήταν η συμβολή της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Πληροφοριακών Συστημάτων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία σχεδίασε και ανέπτυξε την ειδική εφαρμογή ψηφιακής βεβαίωσης τροχονομικών παραβάσεων.

Η εφαρμογή διαλειτουργεί με τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και με κρίσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου, όπως το gov.gr, το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, την Α.Α.Δ.Ε. και τα Κ.Τ.Ε.Ο., εξασφαλίζοντας την άμεση διασταύρωση στοιχείων, την ασφαλή διαχείριση των δεδομένων και την αποτελεσματική υποστήριξη των τροχονομικών ελέγχων.