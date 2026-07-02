Ξέσπασμα Σπανούλη μετά το Ρουμανία – Ελλάδα: «Αισθάνομαι ντροπή, σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ»

O τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας Βασίλης Σπανούλης στάθηκε στην εικόνα κόντρα στην Ρουμανία για την 5η αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Συγκεκριμένα, όπως υποστήριξε αισθάνθηκε ντροπή με την εικόνα των παικτών του. «Σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ. Παίζαμε ΟΚ μέχρι εκείνο το σημείο, όμως μετά τα κάναμε όλα λάθος. Νομίζαμε ότι τελείωσε το παιχνίδι, κάποιοι σαν να ήθελαν να βάλουν ένα καλάθι παραπάνω. Σταματήσαμε να παίζουμε άμυνα, δεν είχαμε σκληράδα.

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Δεν αντιπροσωπεύει τη φιλοσοφία μου και την ομάδα η εικόνα στο τέλος. Πρέπει να συγκεντρωθούμε και να πάμε να κερδίσουμε την Πορτογαλία. Εκτιμώ την προσπάθεια όλων των παιδιών, είναι και μεγάλη τιμή που είναι εδώ πέρα. Αυτή η ομάδα κέρδισε μετάλλιο, είναι στις καλύτερες της Ευρώπης. Όμως έχουμε ελλείψεις.

Προσωπικά αισθάνομαι ντροπή μετά από αυτό το παιχνίδι και με την εικόνα μας στο τελευταίο δεκάλεπτο» ανέφερε.