Ελλάδα – Λετονία: Η ώρα και το κανάλι του φιλικού αγώνα

Η ώρα για την έναρξη του Τουρνουά Ακρόπολις 2025 έφτασε και η Ελλάδα ετοιμάζεται για το πρώτο της παιχνίδι ενόψει του EuroBasket, αντιμετωπίζοντας τη Λετονία στο ΟΑΚΑ. Ο αγώνας, που περιλαμβάνει και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη 14άδα, είναι προγραμματισμένος για σήμερα (20/8, 20:00).

Η κάλυψη του αγώνα θα είναι διαθέσιμη ζωντανά μέσω του Gazzetta, ενώ η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από το ΕΡΤ News. Η ΕΡΤ προειδοποιεί τους τηλεθεατές που θέλουν να παρακολουθήσουν το ματς ότι θα πρέπει να επανασυντονίσουν τα κανάλια στις τηλεοράσεις τους, προκειμένου να βρουν το ΕΡΤ News στην πρώτη θέση του τηλεκοντρόλ.

«Επανασυντονίστε τα κανάλια σας για να βρείτε το ΕΡΤNEWS στην πρώτη θέση και απολαύστε τον αγώνα με την καλύτερη δυνατή εικόνα και ήχο σε HD», αναφέρει η ΕΡΤ.