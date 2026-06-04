Μαρινάκης για Τσίπρα: “Τα έργα είναι πιο ισχυρά από τα μεγάλα λόγια, επέβαλε πάνω από 30 φόρους”

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών της Πέμπτης (4/6) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγορώντας τον πρώην πρωθυπουργό για λαϊκισμό.

«Τα έργα είναι πιο ισχυρά από τα μεγάλα λόγια», είπε και υπενθύμισε ότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αυξήθηκαν οι φόροι για τα χαμηλά και μεσαία στρώματα, σε αντίθεση, όπως είπε, με τη σημερινή κυβέρνηση, η οποία έχει προχωρήσει σε μειώσεις 83 φόρων και εισφορών.

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Νομίζω ότι η διαφορά του κ. Τσίπρα από άλλους υποψήφιους πρωθυπουργούς είναι ότι είχε τη δυνατότητα να κυβερνήσει και επέβαλε πάνω από 30 νέους φόρους.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι είμαστε μια από τις πρώτες χώρες σε ρυθμούς αύξησης του κατά κεφαλήν διαθέσιμου εισοδήματος, προσπαθώντας συνεχώς να μεγαλώσουμε την πίτα και να επιστρέψουμε στην κοινωνία αυτά που έχει στερηθεί τα προηγούμενα χρόνια».

Έπειτα, σημείωσε ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει πολύς δρόμος να διανυθεί, όμως σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να υιοθετήσουμε τη λογική των μαγικών συνταγών ή να τάξουμε χρήματα που δεν υπάρχουν».

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε χθες την Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο για την οικονομία μας, καθώς 16 χρόνια μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους ήρθε και επισήμως το τέλος κάθε επιτήρησης και η επιστροφή της χώρας μας στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ότι «η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Και δεν είναι μία τεχνοκρατική διαπίστωση αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι αυτό το επίτευγμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, δεδομένου ότι σημειώνεται σε μία χρονική περίοδο κατά την οποία δέκα κράτη μέλη της ΕΕ βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, καθώς και ότι η απόφαση της Κομισιόν είναι μία από τις σημαντικότερες θεσμικές αναγνωρίσεις της προόδου που έχει επιτύχει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. «Η έξοδος από το καθεστώς “μακροοικονομικών ανισορροπιών”, η διατήρηση δημοσιονομικών πλεονασμάτων, η συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, η βελτίωση της αγοράς εργασίας, η πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις και η ισχυρή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών εργαλείων χρηματοδότησης συνθέτουν την εικόνα μιας οικονομίας που έχει αφήσει οριστικά πίσω της τα χαρακτηριστικά της κρίσης και συνεχίζει την πορεία της με όρους σταθερότητας, αξιοπιστίας και ανθεκτικότητας», σημείωσε.

Παράλληλα, δήλωσε ότι κατατέθηκε στη Βουλή προς κύρωση ο νέος Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας «Νικόλαος Ταγαράς», ένα εκτεταμένο νομοθετικό έργο 447 άρθρων, το οποίο συγκέντρωσε και κωδικοποίησε το σύνολο της ισχύουσας χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας. Επεσήμανε ότι ο Κώδικας απλοποίησε, εκσυγχρόνισε και επικαιροποίησε το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, χωρίς να εισαγάγει νέους κανόνες δικαίου, συμπληρώνοντας πως, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, το νομοσχέδιο έλαβε τιμητικά το όνομα του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά.

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Επίσης, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι επεκτάθηκε η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε νέους κλάδους της οικονομίας μέσω δύο νέων πιλοτικών φάσεων εφαρμογής, καλύπτοντας συνολικά περίπου 476.000 επιπλέον εργαζόμενους. Ανέφερε πως το μέτρο συνέβαλε ουσιαστικά στην προστασία των εργαζομένων, στην αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και στη διασφάλιση της τήρησης του ωραρίου, ενώ σημείωσε πως οι δηλωθείσες υπερωρίες αυξήθηκαν σημαντικά, φθάνοντας σε ορισμένους κλάδους έως και το 1.200%.

Όσον αφορά την κοινωνική πολιτική, δήλωσε ότι άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», μέσω της οποίας οι γονείς μπορούν να επιλέξουν πιστοποιημένους επιμελητές για τη φροντίδα παιδιών ηλικίας από δύο μηνών έως δυόμισι ετών. Τόνισε ότι το πρόγραμμα περιόρισε τη γραφειοκρατία μέσω της αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων και προσέφερε οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ μηνιαίως, με στόχο τη στήριξη των οικογενειών, τη διευκόλυνση της συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και την ενίσχυση της συμμετοχής των γονέων στην αγορά εργασίας.

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Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια του δημοσιογράφου Νάσος Αθανασίου, επισημαίνοντας ότι υπηρέτησε τη δημοσιογραφία και την ενημέρωση με συνέπεια και αφοσίωση για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, ενώ απηύθυνε ειλικρινή συλλυπητήρια προς την οικογένεια, τους οικείους και τους συναδέλφους του.

Αναλυτικά, κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

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«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε χθες την Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με “μακροοικονομικές ανισορροπίες”.

Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο για την οικονομία μας, καθώς 16 χρόνια μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους, ήρθε, και επισήμως, το τέλος κάθε επιτήρησης και η επιστροφή της χώρας μας στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα.

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Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, “η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Και δεν είναι μία τεχνοκρατική διαπίστωση. Αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μία καλύτερη ζωή».

Το επίτευγμα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, δεδομένου ότι σημειώνεται σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.

Η απόφαση της Κομισιόν αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θεσμικές αναγνωρίσεις της προόδου που έχει επιτύχει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Η έξοδος από το καθεστώς “μακροοικονομικών ανισορροπιών”, η διατήρηση δημοσιονομικών πλεονασμάτων, η συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, η βελτίωση της αγοράς εργασίας, η πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις και η ισχυρή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών εργαλείων χρηματοδότησης συνθέτουν την εικόνα μιας οικονομίας που έχει αφήσει οριστικά πίσω της τα χαρακτηριστικά της κρίσης και συνεχίζει την πορεία της με όρους σταθερότητας, αξιοπιστίας και ανθεκτικότητας.

Κατατέθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Ολομέλεια της Βουλής προς συζήτηση και κύρωση ο νέος Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας “Νικόλαος Ταγαράς”.

Πρόκειται για ένα εκτεταμένο νομοθετικό εγχείρημα 447 άρθρων, κορυφαία παρακαταθήκη του εκλιπόντα Νίκου Ταγαρά.

Αποτελεί αποτέλεσμα συγκέντρωσης, συστηματοποίησης και ενοποίησης όλης της ισχύουσας χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας σε έναν Κώδικα, προκειμένου να διευκολυνθούν η διοίκηση και οι πολίτες στην ορθή και ταχεία γνώση και εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής.

Δεν πρόκειται για μία τεχνική – γραφειοκρατική διαδικασία, αλλά για ένα τιτάνιο επιστημονικό έργο κορυφαίας Επιτροπής, που απαίτησε έξι και πλέον χρόνια για να συγκεντρώσει, καταγράψει και ερμηνεύσει σειρά διατάξεων.

Με τον Κώδικα όχι μόνο ενοποιούνται και αναδιαρθρώνονται τα νομοθετήματα, αλλά και απαλείφονται καταργημένες ή ατελέσφορες διατάξεις, απλοποιούνται τα νομοθετικά κείμενα μέσω επαναδιατύπωσης, σε πολλές περιπτώσεις, σε απλή, δημοτική και σαφή γλώσσα για καλύτερη κατανόηση και αποφυγή παρερμηνειών, ενώ επικαιροποιούνται τα αρμόδια όργανα, ορισμένα εκ των οποίων είχαν μεταβληθεί πολλάκις εντός της μέχρι και άνω των 100 ετών ισχύος διατάξεων που περιελήφθησαν στον Κώδικα.

Διευκρινίζεται ότι ο Κώδικας δεν εισάγει νέους κανόνες δικαίου, αλλά περιλαμβάνει κωδικοποιημένο ό,τι ήδη ισχύει.

Με εντολή του πρωθυπουργού, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, κατέθεσε σήμερα νομοτεχνική βελτίωση, με την οποία ο τίτλος και το πρώτο άρθρο του νομοσχεδίου μετονομάζεται τιμής ένεκεν σε “Κύρωση Κώδικα Χωροταξίας – Πολεοδομίας Νικόλαος Ταγαράς”.

Επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας με δύο νέες φάσεις πιλοτικής εφαρμογής και διευρύνεται έτσι σημαντικά η κάλυψη εργαζομένων σε επιπλέον κλάδους της οικονομίας.

Η νέα επέκταση αφορά συνολικά 476.000 εργαζόμενους και εντάσσεται στο πλαίσιο της σταδιακής καθολικής εφαρμογής του μέτρου, με στόχο την προστασία των εργαζομένων, την καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας και τη διασφάλιση της τήρησης του ωραρίου εργασίας.

Η πρώτη φάση της νέας επέκτασης εφαρμόζεται πιλοτικά από τις 2 Ιουνίου έως τις 11 Οκτωβρίου 2026. Στη φάση αυτή εντάσσονται οι εξής κλάδοι:

– Νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, εξαιρουμένων ιατρών

– Δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης

– Τηλεπικοινωνίες

– Επιμέρους κλάδοι υπηρεσιών, όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια

– Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού

Η δεύτερη φάση επέκτασης θα εφαρμοστεί πιλοτικά από τις 29 Ιουνίου έως τις 15 Νοεμβρίου 2026. Σε αυτήν εντάσσονται:

– Συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου

– Κλάδος επισκευών

– Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (logistics)

– Διαχείριση νερού και λυμάτων

– Τυχερά παίγνια

Οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στο μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας, μετά και από τις νέες επεκτάσεις, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν συνολικά σε περίπου 2,5 εκατομμύρια.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει οδηγήσει σε αυξήσεις στις δηλωθείσες υπερωρίες μέχρι και 1.200% σε συγκεκριμένους κλάδους, ενώ το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατ. περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το 2024.

Άνοιξε για τους γονείς η πλατφόρμα του προγράμματος “Νταντάδες της Γειτονιάς”, μέσω της οποίας μπορούν να επιλέξουν επιμελήτρια ή επιμελητή για τη φροντίδα παιδιών ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη. Αξιοποιώντας τη διαλειτουργικότητα των διαθέσιμων στοιχείων της Δημόσιας Διοίκησης, περιορίζεται η γραφειοκρατία για τους γονείς.

Στο πλαίσιο της δράσης, οι ωφελούμενοι λαμβάνουν voucher ύψους έως 500 ευρώ μηνιαίως για πλήρη απασχόληση και έως 300 ευρώ μηνιαίως για μερική απασχόληση.

Η φροντίδα παρέχεται από πιστοποιημένα πρόσωπα, εγγεγραμμένα στο Μητρώο Επιμελητών. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν και πρόσωπα από το οικογενειακό ή ευρύτερο οικείο περιβάλλον, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και πιστοποιηθούν.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η διευκόλυνση της συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, η στήριξη των γονέων στην καθημερινότητα και η ενίσχυση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.

Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Νάσο Αθανασίου, έναν άνθρωπο που ταύτισε τη ζωή του με τη δημοσιογραφία και την ενημέρωση. Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες υπηρέτησε το λειτούργημά του με πάθος και αφοσίωση, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα.

Στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συναδέλφους του εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια.