«Ας αρχίσει το show» – Το χτύπημα του Σιάο μετά την συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη
Το μήνυμα του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Άρης
Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ο νέος τεχνικός του Άρη, με άπαντες στην ομάδα της Θεσσαλονίκης να πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.
Παράλληλα, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Άρης Ρίτσαρντ Σιάο με ανάρτησή του προανήγγειλε show μετά τη συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη για τα επόμενα τρία χρόνια.
«Ας ξεκινήσει το show» έγραψε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, ο οποίος δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του.
πηγή στην Google
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