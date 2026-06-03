«Ας αρχίσει το show» – Το χτύπημα του Σιάο μετά την συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ο νέος τεχνικός του Άρη, με άπαντες στην ομάδα της Θεσσαλονίκης να πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.

Παράλληλα, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Άρης Ρίτσαρντ Σιάο με ανάρτησή του προανήγγειλε show μετά τη συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη για τα επόμενα τρία χρόνια.

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«Ας ξεκινήσει το show» έγραψε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, ο οποίος δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του.