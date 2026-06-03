Το μυθικό συμβόλαιο του Βασίλη Σπανούλη στον Άρη – Οι λεπτομέρειες της συνεργασίας
Ποιοι θα είναι οι συνεργάτες του
Τη δική του «βόμβα» πυροδότησε ο Άρης καθώς έδωσε τα κλειδιά της ομάδας στον Βασίλη Σπανούλη όπως ανακοινώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 3/6.
Συγκεκριμένα, ο Βασίλης Σπανούλης θα είναι στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου για τα επόμενα τρία χρόνιας υπογράφοντας ένα μυθικό συμβόλαιο.
Τόσο ο ίδιος όσο και το επιτελείο του θα λάβουν συνολικά 4 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη τριετία. Ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει μαζί του, συνεργάτες τους οποίους εμπιστεύεται και έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν καθώς οι Ηλίας Καντζούρης και Κώστας Χαραλαμπίδης είναι οι δύο που θα πλαισιώσουν τον «Kill Bill» στην άκρη του πάγκου.
πηγή στην Google
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