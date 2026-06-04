Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Το βίντεο των “ερυθρολεύκων” για την επίμαχη φάση Φουρνιέ και Ναν

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε στις αιτιάσεις του Παναθηναϊκού για την διαιτησία του Game 1 των τελικών της Stoiximan Basket League με ένα βίντεο.

Ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται έντονα για το φάουλ που χρεώθηκε ο Κέντρικ Ναν πάνω στον Εβάν Φουρνιέ με το σκορ στο 75-73, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου τελικού της GBL στο ΣΕΦ. Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ δημοσίευσε νέο βίντεο από την φάση τονίζοντας πως η απόφαση της Τσαρούχας ήταν σωστή.

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“Εξακολουθεί να μη χρειάζεται σχόλιο”, έγραψε η “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ.