ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Το βίντεο των “ερυθρολεύκων” για την επίμαχη φάση Φουρνιέ και Ναν

"Χωρίς σχόλιο" τονίζει η Πειραιώτικη ΚΑΕ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Το βίντεο των “ερυθρολεύκων” για την επίμαχη φάση Φουρνιέ και Ναν
Αλέξανδρος Τσάκος

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε στις αιτιάσεις του Παναθηναϊκού για την διαιτησία του Game 1 των τελικών της Stoiximan Basket League με ένα βίντεο.

Ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται έντονα για το φάουλ που χρεώθηκε ο Κέντρικ Ναν πάνω στον Εβάν Φουρνιέ με το σκορ στο 75-73, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου τελικού της GBL στο ΣΕΦ. Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ δημοσίευσε νέο βίντεο από την φάση τονίζοντας πως η απόφαση της Τσαρούχας ήταν σωστή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Εξακολουθεί να μη χρειάζεται σχόλιο”, έγραψε η “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ