ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;

Από την πρώτη κιόλας ημέρα, η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα “Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη” (ΕΛ.Α.Σ.) προκάλεσε πλήθος πολιτικών και επικοινωνιακών αντιδράσεων, κυρίως λόγω του ονόματος.

Το όνομα “ΕΛ.Α.Σ.” παραπέμπει άμεσα τόσο στην Ελληνική Αστυνομία όσο και στον ιστορικό ΕΛΑΣ της Αντίστασης, γεγονός που πυροδότησε έντονη δημόσια συζήτηση.

Κυβερνητικά στελέχη κατηγόρησαν τον πρώην πρωθυπουργό ότι επιχειρεί “στροφή στο παρελθόν” και ότι επαναφέρει διχαστικά σύμβολα. Σχολιάζοντας το όνομα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είπε με μία δόση χιούμορ “τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη”.

Από την πλευρά τους, πηγές του ΠΑΣΟΚ υποστήριξαν ότι το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα παρουσιάζεται ως “κάτι νέο”, ωστόσο στην πραγματικότητα εκφράζει “παλιές λογικές λαϊκισμού και διαπλοκής”, ενώ έθεσαν ερωτήματα για τη χρηματοδότηση της επικοινωνιακής καμπάνιας του νέου κόμματος.

Όσον αφορά στις αντιδράσεις από τον χώρο της ευρύτερης Αριστεράς, ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είδαν θετικά την επιστροφή Τσίπρα στην πολιτική σκηνή, εκτιμώντας ότι μπορεί να ανασυγκροτήσει τον προοδευτικό χώρο. Βέβαια, υπάρχουν κι αυτοί που εκφράζουν ανησυχία για νέα διάσπαση και μεγαλύτερη αποδυνάμωση της αντιπολίτευσης.

Σφοδρά πυρά εξαπέλυσε και το ΚΚΕ, κατηγορώντας τον πρώην πρωθυπουργό ότι “επιχειρεί να καλλιεργήσει νέες αυταπάτες” και ότι προσπαθεί να καπηλευτεί την ιστορία για μία ακόμα φορά.

Στα social media, το όνομα “ΕΛ.Α.Σ.” έγινε trend αμέσως, με χιλιάδες σχόλια, ιστορικές αναφορές και χιουμοριστικά memes. Μάλιστα, αρκετοί ανέφεραν ότι η επιλογή του ονόματος ήταν σκόπιμη, ώστε να δημιουργηθεί πολιτικός θόρυβος και το νέο κόμμα να πάρει γρήγορα μεγάλη δημοσιότητα.

Με χιούμορ σχολίασε το ακρωνύμιο του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού και η Ελληνική Αστυνομία. Η εκπρόσωπος Τύπου Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στον ΣΚΑΪ τόνισε ότι “η Ελληνική Αστυνομία είναι μια και αυτό δεν αλλάζει” και πρόσθεσε: “Είναι διαφορετικές οι τελείες, προσοχή”.

Πώς προέκυψε το όνομα “Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη”

Λίγο μετά την επίσημη ανακοίνωση του ονόματος, η εκπρόσωπος τύπου της “ΕΛ.Α.Σ.” Θεώνη Κουφονικολάκου εξήγησε πώς προέκυψε το όνομα.

“ΕΛΑΣ γιατί για την Ελλάδα θέλουμε να δουλέψουμε. Τα πρόσωπα των ανθρώπων της ελληνικής κοινωνίας έχουμε στο μυαλό μας, αυτά μας ενδιαφέρουν” είπε μιλώντας στο Action24 και πρόσθεσε:

“Αριστερή γιατί σε όλο το φάσμα και σε όλη την πολυμορφία η Αριστερά ήταν ο μεγάλος πυλώνας της κοινωνικής Δικαιοσύνης ανέκαθεν. Και συμπαράταξη γιατί θέλουμε κάθε δημοκρατικός πολίτης να μπορεί να ενταχθεί, να στρατευθεί σε αυτή τη γραμμή”.

“Δουλεύουμε για μία νέα νοηματοδότηση του πατριωτισμού, για έναν νέο πατριωτισμό στη χώρα. Δεν είναι σωστό κατά τη γνώμη μας τον πατριωτισμό να τον οικειοποιείται η δεξιά. Και κυρίως να τροφοδοτεί περισσότερο τα αντανακλαστικά ενός τυφλού πατριωτισμού” υπογράμμισε η ίδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομα φαίνεται πως ήταν προσωπική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, την οποία ανακοίνωσε πριν από δύο-τρεις μήνες στους πολύ στενούς συνεργάτες το, με την ομάδα του να το κρατάει ως επτασφράγιστο μυστικό.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη 28/5, ο Αλέξης Τσίπρας πήγε στον Άρειο Πάγο, προκειμένου να ει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού του φορέα.

