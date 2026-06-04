Αθλητικές μεταδόσεις: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα Σουηδία – Ελλάδα
Όλο το αθλητικό πρόγραμμα της Πέμπτης (4/6)
Τα φιλικά παιχνίδια των εθνικών ομάδων ενόψει Μουντιάλ 2026 συνεχίζονται και σήμερα με την εθνική Ελλάδας να αντιμετωπίζει την “μουντιαλική” Σουηδία στην αναμέτρηση που συγκεντρώνει τα βλέμματα στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
Ποδόσφαιρο
- 14:30 – Βέλγιο – Γαλλία (Euro U17) – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
- 19:00 – Σλοβενία – Κύπρος (Φιλικός αγώνας) – Novasports Start
- 20:00 – Σουηδία – Ελλάδα (Φιλικός αγώνας) – ALPHA
- 20:00 – Ιταλία – Ισπανία (Euro U17) – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
- 22:00 – Ισπανία – Ιράκ (Φιλικός αγώνας) – Novasports Start
- 22:15 – Γαλλία – Ακτή Ελεφαντοστού (Φιλικός αγώνας) – Novasports Prime
Στίβος
- 22:00 – Diamond League Ρώμης (με τη συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου) – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Μπάσκετ
- 20:00 – Μπεσίκτας – Μπαχτσεσεχίρ (Turkish Basketball Super League) – COSMOTE SPORT 7 HD
- 20:00 – Μπαρτσελόνα – Μούρθια (Liga Endesa) – COSMOTE SPORT 6 HD
- 21:00 – Βενέτσια – Βίρτους Μπολόνια (Lega Basket Serie A) – COSMOTE SPORT 8 HD
- 22:00 – Τενερίφη – Ρεάλ Μαδρίτης (Liga Endesa) – COSMOTE SPORT 5 HD
πηγή στην Google
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