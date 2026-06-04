Αθλητικές μεταδόσεις: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα Σουηδία – Ελλάδα

Τα φιλικά παιχνίδια των εθνικών ομάδων ενόψει Μουντιάλ 2026 συνεχίζονται και σήμερα με την εθνική Ελλάδας να αντιμετωπίζει την “μουντιαλική” Σουηδία στην αναμέτρηση που συγκεντρώνει τα βλέμματα στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Ποδόσφαιρο

14:30 – Βέλγιο – Γαλλία (Euro U17) – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

– Βέλγιο – Γαλλία (Euro U17) – 19:00 – Σλοβενία – Κύπρος (Φιλικός αγώνας) – Novasports Start

– Σλοβενία – Κύπρος (Φιλικός αγώνας) – 20:00 – Σουηδία – Ελλάδα (Φιλικός αγώνας) – ALPHA

– Σουηδία – Ελλάδα (Φιλικός αγώνας) – 20:00 – Ιταλία – Ισπανία (Euro U17) – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

– Ιταλία – Ισπανία (Euro U17) – 22:00 – Ισπανία – Ιράκ (Φιλικός αγώνας) – Novasports Start

– Ισπανία – Ιράκ (Φιλικός αγώνας) – 22:15 – Γαλλία – Ακτή Ελεφαντοστού (Φιλικός αγώνας) – Novasports Prime

Στίβος

22:00 – Diamond League Ρώμης (με τη συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου) – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Μπάσκετ