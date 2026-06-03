Το απίθανο βίντεο του Άρη για τη «βόμβα» με Σπανούλη

Ένα απίθανο βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα μέσα από τα social media του ο Άρης για τη συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη.

Συγκεκριμένα, στο μυθικό βίντεο της ΚΑΕ Άρης φαίνεται ένα παιδάκι που βλέπει τον Σπανούλη να εμφανίζεται σαν βασιλιάς με το σπαθί του, έτοιμος να ηγηθεί της προσπάθειας, ενώ η λεζάντα του βίντεο γράφει ότι «Can You Feel It ?», που σημαίνει, «το νιώθετε»;.