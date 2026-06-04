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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στην EuroLeague συνεχίζει η Ρεάλ Μαδρίτης – Το δημοσίευμα της AS

Έφτασαν μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης

Στην EuroLeague συνεχίζει η Ρεάλ Μαδρίτης – Το δημοσίευμα της AS
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Αλέξανδρος Τσάκος
UPD: 14:12

Η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να συνεχίσει στη EuroLeague όπως αποκαλύπτει η ισπανική AS σήμερα βάζοντας τέλος στην αγωνία για την νέα σεζόν.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν η μόνη από τις 13 μετόχους που δεν είχε δεσμευτεί για την παρουσία της στην EuroLeague μέχρι σήμερα καθώς η “Βασίλισσα” θα παραμείνει στην κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της Ευρώπης.

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Φενέρμπαχτσε και Βιλερμπάν ήταν οι τελευταίες που είχαν υπογράψει την παραμονή τους, συνεχίζοντας ως μέτοχοι μαζί με την Μπαρτσελόνα, Μπασκόνια, Εφές, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Μακάμπι, Αρμάνι, Ζάλγκιρις, Μπάγερν, αλλά και την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η οποία όμως δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Στόχος των Μαδριλένων είναι να πρωταγωνιστήσουν και τη νέα σεζόν, πραγματοποιώντας ανάλογη πορεία με τη φετινή, όπου έφτασαν μέχρι τον τελικό του Final Four χάνοντας στις λεπτομέρειες από τον Ολυμπιακό.

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