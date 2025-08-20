Τουρνουά Ακρόπολις 2025: Με Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική κόντρα στην Λετονία

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιστρέφει στην Εθνική Ανδρών για το φιλικό με τη Λετονία (20/8, 20:30) στο πλαίσιο του τουρνουά Ακρόπολις 2025. Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς εντάχθηκε στη 14άδα για πρώτη φορά στη σειρά φιλικών προετοιμασίας, ενώ εκτός έμειναν οι Βασίλης Τολιόπουλος και Κώστας Αντετοκούνμπο.

Μετά από την απουσία του από τα προηγούμενα φιλικά με Βέλγιο, Σερβία, Ισραήλ και Μαυροβούνιο, ο Αντετοκούνμπο θα είναι παρών στην αναμέτρηση με την Λετονία, η οποία συνδιοργανώνει το EuroBasket 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 14άδα του Βασίλη Σπανούλη για το παιχνίδι περιλαμβάνει τους: Κώστα Παπανικολάου, Κώστα Σλούκα, Γιάννη Αντετοκούνμπο, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Ντίνο Μήτογλου, Θανάση Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Δημήτρη Κατσίβελη, Νίκο Χουγκάζ, Βαγγέλη Ζούγρη, Αλέξανδρο Σαμοντουρόβ, Όμηρο Νετζήπογλου και Νάσο Μπαζίνα.