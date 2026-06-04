NBA: Ανατροπή από το -14 και 1-0 για τους Νικς στην σειρά των τελικών με τους Σπερς

Οι Νιου Γιορκ Νικς ανέτρεψαν διαφορά 14 πόντων στο δεύτερο ημίχρονο και επικράτησαν εκτός έδρας των Σαν Αντόνιο Σπερς με 105-95, τα ξημερώματα της Πέμπτης (4/6), κάνοντας το 1-0 στη σειρά των τελικών του ΝΒΑ.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Νέα Υόρκη ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον, ο οποίος σημείωσε 30 πόντους, εκ των οποίων οι 13 στην τέταρτη περίοδο, οδηγώντας την ομάδα του στην ανατροπή. Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς πρόσθεσε 18 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ ο Οου Τζι Ανουνόμπι πέτυχε 17 πόντους, με τους 12 να έρχονται στο τελευταίο δωδεκάλεπτο.

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Οι Νικς, που αγωνίζονται για πρώτη φορά σε τελικούς μετά το 1999, πανηγύρισαν τη 12η διαδοχική νίκη τους στα πλέι οφ, επίδοση που ισοφαρίζει το δεύτερο μεγαλύτερο σερί στην ιστορία της postseason του ΝΒΑ.

Ο Γουεμπανιάμα ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους, 12 ριμπάουντ και τρία μπλοκ για τους Σπερς, αλλά είχε μόλις 6/21 σουτ εντός πεδιάς. Ο Στεφόν Καστλ πρόσθεσε 17 πόντους και οκτώ ριμπάουντ, ενώ οι Τζούλιαν Σαμπένι και Ντίλαν Χάρπερ σημείωσαν από 16 πόντους.

Από πλευράς Νικς, ο Λάντρι Σάμετ πέτυχε 13 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο, ενώ ο Τζος Χαρτ είχε γεμάτη στατιστική με 15 ριμπάουντ, έξι ασίστ και τέσσερα κλεψίματα.

Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς, που κρίνεται στις τέσσερις νίκες, θα διεξαχθεί τα ξημερώματα του Σαββάτου (6/6), επίσης στο Σαν Αντόνιο.