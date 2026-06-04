Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 43χρονο επιχειρηματία – Εκβίαζε άνδρα για χρήματα από εισαγωγές αυτοκινήτων

Ένας 43χρονος επιχειρηματίας συνελήφθη στο Ηράκλειο, καθώς κατηγορείται για απειλή και εκβιασμό στο πλαίσιο υπόθεσης που σχετίζεται με αγοραπωλησία οχημάτων από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με όσα έχει γνωστοποιήσει η αστυνομία, ο 43χρονος άνδρας φέρεται να συνεργάστηκε με δύο ακόμη άτομα, ηλικίας 46 και 37 ετών, αναθέτοντας σε 44χρονο την εισαγωγή δύο οχημάτων από το εξωτερικό. Ο τελευταίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε ήδη εντοπίσει υποψήφιους αγοραστές για τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα.

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Ωστόσο, η συναλλαγή δεν εξελίχθηκε όπως είχε συμφωνηθεί. Παρά το γεγονός ότι ο 43χρονος φέρεται να κατέβαλε το αντίτιμο για την αγορά των οχημάτων, αυτά δεν έφτασαν ποτέ στο Ηράκλειο.

Κατά τις καταγγελίες που εξετάζουν οι Αρχές, ο επιχειρηματίας απέδωσε την ευθύνη της αποτυχίας της συμφωνίας στον 46χρονο. Στο πλαίσιο αυτό, ο ίδιος και ο 37χρονος φέρονται να προχώρησαν σε απειλές και εκβιαστικές ενέργειες σε βάρος του, απαιτώντας την επιστροφή των χρημάτων που είχαν δοθεί για την αγορά.

Μετά την καταγγελία του περιστατικού, η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα και σχημάτισε σχετική δικογραφία. Ο 43χρονος συνελήφθη, καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχου εντοπίστηκε στην κατοχή του ένα περίστροφο.