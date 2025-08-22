Σπανούλης: «Πιστεύω σημαντικό είναι να νικάς, αλλά πιο σημαντικό το πώς παίζουμε» (Βίντεο)

Την Ελλάδα να κερδίζει την Ιταλία στο Ακρόπολις είδε ο Βασίλης Σπανούλης και ανέφερε ότι έμεινε ευχαριστημένος από την απόδοση της ομάδας του στο φιλικό.

Μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ ο Έλληνας προπονητής είπε ότι η 12αδα θα ανακοινωθεί την Κυριακή μετά το παιχνίδι με τη Γαλλία.

Όσα δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης στην ΕΡΤ

«Πιστεύω σημαντικό είναι να νικάς, αλλά πιο σημαντικό το πώς παίζουμε. Ξεκουράσαμε κάποια παιδιά σήμερα. Ήθελα να δω πώς θα αντιδράσουμε. Ακόμα και στο πρώτο ημίχρονο παίζαμε καλό μπάσκετ. Σε γενικές γραμμές είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά».

«Κάποιος πρέπει να μην είναι στην ομάδα, αυτή είναι η δουλειά του προπονητή. Είμαστε όλοι μία οικογένεια. Όλοι είμαστε ενωμένοι για να πετύχει κάτι καλό η Εθνική», είπε ο Βασίλης Σπανούλης αναφερόμενος στην απόφαση του για την τελική δωδεκάδα.

Σχετικά με το ματς με την Ιταλία ο Βασίλης Σπανούλης ανέφερε ότι: «Είναι ένα παιχνίδι που θα παίξουμε πρώτη αγωνιστική, από εκεί και πέρα βλέπεις τι παίζει ο αντίπαλος, οπότε προσαρμόζεσαι. Θα παίξουμε το παιχνίδι με τη Γαλλία που θα είναι όλα τα παιδιά ετοιμοπόλεμα».

Για το αν θα παίξουν όλοι την Κυριακή: «Ναι, όλα τα παιδιά θα παίξουν κανονικά και την Κυριακή θα βγάλουμε την τελική δωδεκάδα».

Δείτε τις δηλώσεις του