Μουντιάλ 2026: Αυτό είναι το πρόγραμμα των δύο ημιτελικών – Πότε θα διεξαχθούν

Με την ολοκλήρωση της προημιτελικής φάσης, το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 εισέρχεται στην πιο κρίσιμη και συναρπαστική του καμπή.

Μόλις τέσσερις εθνικές ομάδες παραμένουν ζωντανές στη διεκδίκηση του βαρύτιμου τροπαίου, με την Ευρώπη να έχει τη μερίδα του λέοντος και τη Λατινική Αμερική να εκπροσωπείται από την παραδοσιακή της δύναμη.

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Το πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνει πλέον τέσσερις αναμετρήσεις που θα καθηλώσουν τους φιλάθλους παγκοσμίως: τους δύο ημιτελικούς, τον μικρό τελικό για την τρίτη θέση και, φυσικά, τον μεγάλο τελικό που θα αναδείξει τη νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών

Τρίτη 14 Ιουλίου

22:00 Γαλλία – Ισπανία (Ντάλας)

Τετάρτη 15 Ιουλίου

22:00 Αγγλία – Αργεντινή (Ατλάντα)

Αγώνας τρίτης θέσης

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Κυριακή 19 Ιουλίου

00:00 Ηττημένοι Ημιτελικών (Μαϊάμι)

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Μεγάλος Τελικός

Κυριακή 19 Ιουλίου

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22:00 Νικητές Ημιτελικών (Νιού Τζέρσεϊ)