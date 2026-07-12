Μουντιάλ 2026: Η Νορβηγία διαμαρτύρεται ότι η μπάλα βρήκε στα καλώδια της spidercam πριν από το 1-1 με την Αγγλία

Στο ποδόσφαιρο, η απόσταση ανάμεσα στον θρίαμβο και την απόλυτη απογοήτευση κρίνεται συχνά σε μια λεπτομέρεια δευτερολέπτου.

Μια κακή εκτίμηση, ένα απρόοπτο ριμπάουντ, μια κόντρα. Στην περίπτωση του προημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Μαϊάμι, ωστόσο, η λεπτομέρεια που έκρινε την πρόκριση δεν αφορούσε τις ενέργειες των ποδοσφαιριστών, αλλά… ένα καλώδιο της εναέριας τηλεοπτικής κάμερας (spidercam).

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Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Νορβηγίας αποχαιρέτησε τη διοργάνωση με έντονο το αίσθημα της αδικίας. Η ομάδα του Στάλε Σολμπάκεν υποστηρίζει σθεναρά ότι το γκολ της ισοφάρισης της Αγγλίας ξεκίνησε από μια φράση-φάντασμα, όπου η μπάλα άλλαξε πορεία εξαιτίας της τηλεοπτικής εγκατάστασης.

Από την πλευρά της, η FIFA εμφανίζεται κατηγορηματική, τονίζοντας πως η τεχνολογία δεν επιβεβαιώνει το συμβάν.

Θρίλερ στην παράταση του Μαϊάμι

Κάτω από συνθήκες έντονης ζέστης και υγρασίας, Αγγλία και Νορβηγία διασταύρωσαν τα ξίφη τους για μια θέση στα ημιτελικά.

Οι Σκανδιναβοί πήραν αρχικά το προβάδισμα χάρη σε ένα εντυπωσιακό σέντρα-σουτ του Αντρέας Σιέλντρουπ, αιφνιδιάζοντας τους Άγγλους.

Ωστόσο, τα «Τρία Λιοντάρια» βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα και με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ, έφτασαν στην ολική ανατροπή και τη νίκη με 2-1 κατά τη διάρκεια της ημίωρης παράτασης.

Το επίμαχο στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Μετά από μια μακρινή απομάκρυνση του Νορβηγού γκολκίπερ, Όριαν Νίλαντ, η Αγγλία έκλεψε την μπάλα και ξεχύθηκε στην αντεπίθεση, με τον Μπέλιγχαμ να πλασάρει υποδειγματικά για το 1-1.

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Το χρονικό της αμφισβήτησης και η απάντηση της FIFA

Οι Νορβηγοί διαμαρτυρήθηκαν άμεσα ότι η μπάλα, κατά την τροχιά της στον αέρα, προσέκρουσε στα καλώδια της κάμερας, γεγονός που αλλοίωσε την πορεία της και μπέρδεψε την άμυνα.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία, ωστόσο, έσπευσε να ξεκαθαρίσει το τοπίο μέσω επίσημης τοποθέτησης, επιστρατεύοντας τα δεδομένα της τεχνολογίας.

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«Πριν από το γκολ της Αγγλίας στο 45+2’ απέναντι στη Νορβηγία, ο αισθητήρας της συνδεδεμένης μπάλας δεν κατέγραψε καμία αιχμή στον “παλμό της μπάλας” κατά τη διάρκεια της πτήσης της.

Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει ένδειξη ότι η μπάλα άγγιξε το εναέριο καλώδιο και άλλαξε την πορεία της».

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Σολμπάκεν: «Η μπάλα έπεσε σαν βαρίδι από τον ουρανό»

Παρά τις διαβεβαιώσεις της FIFA, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Νορβηγίας, Στάλε Σολμπάκεν, δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του στη συνέντευξη Τύπου. Όταν ρωτήθηκε χιουμοριστικά αν το καλώδιο δικαιούται την… ασίστ για το γκολ της Αγγλίας, ο Σκανδιναβός προπονητής δήλωσε:

«Ναι, πιθανότατα θα την πάρει. Ήταν μία ατυχία για εμάς. Η μπάλα έπεσε κατευθείαν από τον ουρανό, οπότε άλλαξε κατεύθυνση. Προκάλεσε μία παρεξήγηση μεταξύ των παικτών μας και συνέβη σε κακή στιγμή για εμάς, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι’ αυτό. Δεν νομίζω ότι θα ξαναπαίξουμε το παιχνίδι, οπότε έτσι είναι».

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Ο Σολμπάκεν παραδέχθηκε ότι ο ίδιος δεν είχε καθαρή ορατότητα στη φάση, όμως υπογράμμισε ότι πολλοί συνεργάτες του στον πάγκο είδαν πεντακάθαρα την πρόσκρουση.

Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα δεν αλλάζει και η Νορβηγία επιστρέφει στη βάση της, αφήνοντας πίσω της μια συζήτηση που θα απασχολήσει για καιρό τον ποδοσφαιρικό πλανήτη.