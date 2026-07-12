Η απάντηση Γιαννακόπουλου στον Φουρνιέ μετά τις δηλώσεις για “τοξικό κλίμα” στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: “Πώς να μην υπάρχει χάος, όταν παίκτες παίζουν την π****** τους”

Ο Εβάν Φουρνιέ άφησε αιχμές για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο σε συνέντευξη του σε ξένο μέσο μιλώντας για το κλίμα στα ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Μιλώντας για την αντιπαλότητα των “αιωνίων” ο Εβάν Φουρνιέ τόνισε μεταξύ άλλων ότι «ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δημιουργεί μία ατμόσφαιρα που δεν είναι καλή».

Ο “ισχυρός άνδρας” του “τριφυλλιού” ξέσπασε έτσι εναντίον του μέσα από μία σειρά αναρτήσεων στο instagram.

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Πιο συγκεκριμένα ανέφερε: «Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για την αντιπαλότητα και για τον Δημήτρη Γιαννάκοπουλο: “Είναι απίστευτη η αντιπαλότητα. Υπάρχει ένα τοξικό περιβάλλον ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Είναι εκπληκτικό ειλικρινά. Είναι κρίμα για το ελληνικό μπάσκετ, υποφέρει από αυτό. Οι τελικοί ήταν απίστευτοι και αποδείχθηκαν μία νομική μάχη”. Δεν σου έχουν πει ρε συ ποιος πάει συνέχεια στα δικαστήρια και κάνει συνέχεια καταγγελίες και ποιοι παίζουν στα γήπεδα; Μάθε πρώτα.

“Πίεση στους διαιτητές και τα σπίτια βανδαλίζονται”. Καλά, ψάξε λίγο να βρεις. Διάβασε λίγο, μπες στο ίντερνετ να δεις ποιοι βανδαλίζουν σπίτια. “Έχει μετατραπεί το μπάσκετ σε απόλυτο χάος”. Πώς να μην υπάρχει χάος, όταν υπάρχουν παίκτες και παίζουν την π@@τσ@ τους και χ@ν@@ν τους φιλάθλους, πώς να μην υπάρχει χάος; “Δεν ξέρω πως άρχισε”. Πώς άρχισε; Πήγαινε πίσω να μάθεις πως άρχισε, “Μισούν ο ένας τον άλλον” Εγώ τους μισώ ρε; Εγώ γελάω, δεν μισώ κανέναν”.

“Υπάρχει μία ιστορία που δεν γνωρίζω”. Εε μάθε την πρώτα την ιστορία και μετά έλα να μιλήσεις ρε φίλε. Προκλήσεις, προσβολές και αυτό είναι η ουσία. Προκλήσεις, προσβολές και αυτό είναι η ουσία. Προσκλήσεις, προσβολές και αυτή είναι η ουσία. Τί να πω ρε π@@στ@ μου; Δεν ξέρω».

Τι είπε ο Φουρνιέ

«Η αντιπαλότητα μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού είναι απίστευτη. Υπάρχει ένα τοξικό κλίμα μεταξύ των δύο ομάδων, και, ειλικρινά, είναι τρομερό. Και είναι κρίμα, γιατί το ελληνικό μπάσκετ υποφέρει από αυτό. Οι τελικοί είναι απίστευτοι, και κατέληξαν να γίνουν μια νομική μάχη, μια διαμάχη στο γήπεδο, πίεση στους διαιτητές, ενώ κάποια από τα σπίτια τους υπέστησαν βανδαλισμούς. Αυτό θα έπρεπε να αποτελεί βιτρίνα για το ελληνικό μπάσκετ, αλλά έχει μετατραπεί σε ένα απόλυτο χάος.

Δεν ξέρω πού ξεκίνησε. Μισούν ο ένας τον άλλον εδώ και τόσο καιρό που δεν ξέρεις πια ποιο είναι το πρόβλημα. Υπάρχει μια μακρά ιστορία που δεν γνωρίζω. Αλλά είναι σαφές ότι ο ιδιοκτήτης τους (σσ. ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος) δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που δεν είναι καλή. Όλα έχουν να κάνουν με προκλήσεις, με προσβολές, και βασικά, αυτό είναι όλο.

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Ξεκινά η σειρά των αγώνων και όλοι είναι ξεσηκωμένοι. Οι οπαδοί έρχονται και μας ζητούν να κερδίσουμε, και δεν έχει να κάνει με το μπάσκετ. Θέλουν να συντρίψουν την αντίπαλη ομάδα. Ξεπερνά τα όρια του μπάσκετ».