Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στη Παλαγία Αλεξανδρούπολης – Ρίψεις από ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη

Σε χορτολιβαδική έκταση

Πυρκαγιά στη Παλαγία Αλεξανδρούπολης – Ρίψεις από ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 20:08

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής (12/7) μετά από πυρκαγιά στη Παλαγία Αλεξανδρούπολης που ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως έγινε γνωστό, στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ και έξι πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο και τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν – επιπλέον – υδροφόρες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Την ίδια ώρα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου μεταβαίνει στην περιοχή, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ