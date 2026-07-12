Μουντιάλ 2026: Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί του Μέσι και της παρέας του μετά την πρόκριση της Αργεντινής στα ημιτελικά

Με τον γνώριμο πλέον για εκείνη τρόπο, η εθνική ομάδα της Αργεντινής πανηγύρισε την πρόκριση στην παράταση απέναντι στην Ελβετία και έκλεισε θέση για τα ημιτελικά του Μουντιάλ.

Το συγκρότημα του Λιονέλ Μέσι θα τεθεί αντιμέτωπο με την Αγγλία, σε μια σπουδαία αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 15 Ιουλίου (22:00).

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Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, το κλίμα στα αποδυτήρια της «αλμπισελέστε» ήταν πανηγυρικό.

Οι Αργεντινοί διεθνείς, αγκαλιασμένοι και φανερά συγκινημένοι,γιόρτασαν την επιτυχία τους με συνθήματα και τραγούδια για την πατρίδα τους, στρέφοντας πλέον το βλέμμα στον μεγάλο στόχο της επιστροφής στον τελικό της διοργάνωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η τρίτη διαδοχική πρόκριση της Αργεντινής που κρίνεται στη διαδικασία της παράτασης. Αν και οι συνεχείς θρίλερ αναμετρήσεις ενισχύουν την ψυχολογία και τη συνοχή της ομάδας, η συσσωρευμένη σωματική κόπωση αποτελεί τον μεγάλο αστάθμητο παράγοντα.