Ελλάδα – Ιταλία 76-74: Νίκη θρίλερ χωρίς Αντετοκούνμπο, Σλούκα και Μήτογλου

Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο ημίχρονο με διαφορά δέκα πόντων και αγωνίστηκε χωρίς τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Κώστα Σλούκα και Ντίνο Μήτογλου, η Ελλάδα κατάφερε να νικήσει την Ιταλία με 76-74 στον δεύτερο αγώνα της στο τουρνουά «Ακρόπολις».

Περισσότεροι από 13.000 θεατές παρακολούθησαν την προσπάθεια της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, η οποία δείχνει έτοιμη και σε εξαιρετική φόρμα για το EuroBasket 2025. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με 14 πόντους για τη «γαλανόλευκη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσιμπούρης, Αγραφιώτης, Τεφτίκης

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-16, 40-30, 52-57, 74-76