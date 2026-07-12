Καιρός: Ζέστη με ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο – Στους 36 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Ζεστός θα παραμείνει ο καιρός αύριο Δευτέρα (13/7) με ισχυρά μελτέμια και υψηλές θερμοκρασίες να σχηματίζουν ένα επικίνδυνο “κοκτέιλ” και να αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη έως 6, τοπικά 7 μποφόρ.

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Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει, στα ηπειρωτικά τους 35, τοπικά 36 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 34, τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5, πρόσκαιρα το πρωί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, πρόσκαιρα στην κεντρική Μακεδονία τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο 4 με 6, τοπικά στα βόρεια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά έως 5 και τοπικά στα βόρεια 6 μποφόρ. Πρόσκαιρα το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και τοπικά στη Θεσσαλία έως 36 βαθμούς Κελσίου.

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ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 35 βαθμούς Κελσίου.

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Σε “πορτοκαλί” συναγερμό Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία

Αυξημένη θα είναι η επιτήρηση για φωτιές το επόμενο 24ωρο καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι ιδιαίτερα αυξημένος σχεδόν σε όλη την χώρα για την Δευτέρα (13/7).

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται η Κεντρική Μακεδονία, όπου ο κίνδυνος εκδηλωσης πυρκαγιάς αγγίζει την Κατηγορία 4 (Πολύ Υψηλή), ενώ στο «κίτρινο» (Κατηγορία 3 – Υψηλή) βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.

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Οι περιοχές στο «πορτοκαλί» (Κατηγορία κινδύνου 4)

Πολύ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας:

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Θεσσαλονίκη

Χαλκιδική

Περιοχές του Κιλκίς και των Σερρών

Η πρόβλεψη για τη Δευτέρα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το τελευταίο διάστημα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφει αυξημένο αριθμό πυρκαγιών, με διαδοχικά περιστατικά που έχουν προκαλέσει σημαντική επιχειρησιακή κινητοποίηση των δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παρουσιάζεται σε εκτεταμένα τμήματα της επικράτειας, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων: