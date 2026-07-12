Ουρές χιλιομέτρων στην Αθηνών – Κορίνθου και Λαμίας – Που εντοπίζεται το πρόβλημα
Από Αγίους Θεοδώρους και από Λαμία προς Αθήνα
Ταλαιπωρία βιώνουν οι εκδρομείς του Σαββατοκύριακου που επιστρέφουν από κοντινούς προορισμούς καθώς κίνηση παρατηρείται στις εθνικές οδού Αθηνών – Κορίνθου και Λαμίας.
Ειδικότερα, σε χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Αθηνών – Κορίνθου από τους Αγίους Θεοδώρους μέχρι τη Νέα Πέραμο στο ρεύμα προς Λαμία. Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στα διόδια της Ελευσίνας.
Μποτιλιάρισμα παρατηρείται κατά διαστήματα και στη Λαμίας – Αθηνών από το ύψος του Κρυονερίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν ακόμα οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό στο κομμάτι από Παιανία μέχρι Παλλήνη προς την εθνική οδο.
πηγή στην Google
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