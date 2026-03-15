Πανιώνιος – Ολυμπιακός: Νέα ένταση με Μπαρτζώκα και φιλάθλους των γηπεδούχων

Ένταση και μετά το φινάλε του αγώνα μεταξύ του Πανιωνίου με τον Ολυμπιακό στη Γλυφάδα σημειώθηκε, με πρωταγωνιστή, αυτή τη φορά, τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Συγκεκριμένα ο Έλληνας τεχνικός απάντησε στους οπαδούς των «κυανέρυθρων» κατά τη διάρκεια της χειραψίας του με τον Νέναντ Μάρκοβιτς, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί εκ νέου ένταση.

Οι ψυχραιμότεροι όμως τον απομάκρυναν και ηρέμησαν τα πνεύματα.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα αποβλήθηκε ο Εβάν Φουρνιέ καθώς διαπληκτίστηκε με οπαδό του Πανιωνίου που καθόταν στις court seats.

Συγκεκριμένα, 6:22 πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο Γάλλος παίκτης κινήθηκε σε έξαλλη κατάσταση προς τις court seats, δείχνοντας έναν φίλαθλο του Πανιωνίου.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε, με τον Φουρνιέ να βγαίνει εκτός αγωνιστικών ορίων και να έρχεται πολύ κοντά με τον συγκεκριμένο οπαδό, με τον Τόμας Γουόκαπ να σπεύδει να τον συγκρατήσει και τον Κώστα Παπανικολάου να τον απομακρύνει από το σημείο. Ο Γάλλος, πάντως, δεν έφυγε άμεσα προσπαθώντας να φτάσει κοντά στις court seats.

Οι διαιτητές τιμώρησαν τον Φουρνιέ με ντισκαλιφιέ, αποβάλλοντάς τον από την αναμέτρηση, ενώ ο φίλαθλος που ενεπλάκη στο επεισόδιο απομακρύνθηκε από το γήπεδο.