Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Οι διαιτητές της αναμέτρησης στο T-Center
Ποιοι σφυρίζουν τον αγώνα
Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της αναμέτρησης ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο T-Center για την Basket League.
Συγκεκριμένα, η ΕΟΚ ανακοίνωσε τους διαιτητές της αναμέτρησης δυο περίπου ώρες πριν το τζάμπολ του αγώνα.
Συγκεκριμένα το παιχνίδι θα διευθύνουν οι Παπαπέτρου, Πουρσανίδης, Κατραχούρας όπως αποφάσισε και επίσημα η ΕΟΚ.
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