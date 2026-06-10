Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Οι διαιτητές της αναμέτρησης στο T-Center

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της αναμέτρησης ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο T-Center για την Basket League.

Συγκεκριμένα, η ΕΟΚ ανακοίνωσε τους διαιτητές της αναμέτρησης δυο περίπου ώρες πριν το τζάμπολ του αγώνα.

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Συγκεκριμένα το παιχνίδι θα διευθύνουν οι Παπαπέτρου, Πουρσανίδης, Κατραχούρας όπως αποφάσισε και επίσημα η ΕΟΚ.