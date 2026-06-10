Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Η ημέρα και η ώρα του Game 5 στο ΣΕΦ που θα κρίνει το πρωταθλητή Ελλάδας

Οι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έδωσαν μια μπασκετική παράσταση στο T-Center και πλέον ετοιμάζονται για το Game 5 των τελικών της GBL στο ΣΕΦ.

Με τον Τι Τζέι Σορτς (13π.) να βάζει την «υπογραφή» του στη δεύτερη παράταση με 7 σερί πόντους και τον Βασίλη Τολιόπουλο να σημειώνει ένα τρίποντο «μαχαιριά» στο 1’30’’ πριν το φινάλε, ο ελλιπής Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό με 93-86 στη δεύτερη παράταση (69-69 κ.α., 79-79 α’ παρ.) στον 4ο τελικό της Greek Basketball League, ισοφάρισε σε 2-2 στις νίκες και πλέον ο εφετινός τίτλος θα κριθεί στον 5ο τελικό που θα διεξαχθεί το Σάββατο (13/6, 18:00) στο ΣΕΦ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά το πρόγραμμα των τελικών

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR 82-76

Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός 68-58

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR 102-92

Παναθηναϊκός AKTOR- Ολυμπιακός 93-86 (2η παράταση)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR 13/6 στις 18:00