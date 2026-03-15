Ένταση στο Πανιώνιος – Ολυμπιακός: Ο Φουρνιέ κινήθηκε έξαλλος κατά οπαδού στις court seats (βίντεο)

Ένταση σημειώθηκε στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Πανιώνιο, στη Γλυφάδα, όταν ο Εβάν Φουρνιέ διαπληκτίστηκε με οπαδό της ομάδας της Νέας Σμύρνης.

Συγκεκριμένα, 6:22 πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο Γάλλος παίκτης κινήθηκε σε έξαλλη κατάσταση προς τις court seats, δείχνοντας έναν φίλαθλο του Πανιωνίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κατάσταση κλιμακώθηκε, με τον Φουρνιέ να βγαίνει εκτός αγωνιστικών ορίων και να έρχεται πολύ κοντά με τον συγκεκριμένο οπαδό, με τον Τόμας Γουόκαπ να σπεύδει να τον συγκρατήσει και τον Κώστα Παπανικολάου να τον απομακρύνει από το σημείο. Ο Γάλλος, πάντως, δεν έφυγε άμεσα προσπαθώντας να φτάσει κοντά στις court seats.

Οι διαιτητές τιμώρησαν τον Φουρνιέ με ντισκαλιφιέ, αποβάλλοντάς τον από την αναμέτρηση, ενώ ο φίλαθλος που ενεπλάκη στο επεισόδιο απομακρύνθηκε από το γήπεδο.

Όπως ακούστηκε από τη μετάδοση της ΕΡΤ, ο Φουρνιέ είχε ανοίξει διάλογο με τη συγκεκριμένη πλευρά των court seats, λίγο πριν το επεισόδιο. Η ένταση ξέσπασε, μετά από ένα τρίποντο που εκτέλεσε.