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Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Με Ντόρσεϊ οι «ερυθρόλευκοι», χωρίς Όσμαν οι «πράσινοι» – Οι διαιτητές της αναμέτρησης

Οι επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Με Ντόρσεϊ οι «ερυθρόλευκοι», χωρίς Όσμαν οι «πράσινοι» – Οι διαιτητές της αναμέτρησης
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Γεράσιμος Λυμπέρης

Την πρώτη παρουσία του στους φετινούς τελικούς θα έχει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ απόψε (21:00) απέναντι στον Παναθηναϊκό, στο T-Center. Ο Ολυμπιακός θα έχει στο Game 4, έναν ακόμη σκόρερ, καθώς ο γκαρντ της ομάδας του Πειραιά ξεπέρασε την τενοντίτιδα και είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Οι «ερυθρόλευκοι» υπολογίζουν και στον αρχηγό τους, Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στον 3ο τελικό στο ΣΕΦ την περασμένη Δευτέρα (8/6) λόγω ενοχλήσεων στη μέση.

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Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε ν’ αφήσει εκτός δωδεκάδας τους Ντόντα Χολ και Φρανκ Νιλικίνα στο Game 4. Οι δύο τους είχαν συμπεριληφθεί στη δωδεκάδα του Game 2, του πρώτου δηλαδή αγώνα στην έδρα του Παναθηναϊκού, όταν η ομάδα του Πειραιά γνώρισε τη μοναδική ήττα της μέχρι στιγμή στη σειρά των τελικών.

Ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-1 και σε περίπτωση νίκης απόψε, θα κατακτήσει το 16ο Πρωτάθλημα Ελλάδας στην Ιστορία.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στη δωδεκάδα τους: Ουόκαπ, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Λαρεντζάκη, Νετζήπογλου, Ουόρντ, Παπανικολάου, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ και Τζόουνς.

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