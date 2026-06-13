Καταγγελία του διαιτητή Τσιμπούρη για επίθεση κουκουλοφόρων στο σπίτι του πριν τον 5ο τελικό Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

Σε μία σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο διαιτητής Γιάννης Τσιμπούρης καθώς τα ξημερώματα του Σαββάτου δέχτηκε επίθεση στο σπίτι του από αγνώστους λίγο πριν τον 5ο τελικό της Basket League.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας διαιτητής υποστήριξε ότι κουκουλοφόροι έγραψαν συνθήματα σε τοίχους έξω από το σπίτι του, εκφράζοντας φόβους για την ασφάλεια τόσο του ίδιου όσο και της οικογένειάς του.

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Ο Γιάννης Τσιμπούρης ήταν στη τριάδα των διαιτητών που σφύριξε τόσο τον πρώτο τελικό της Stoiximan Greek Basket League μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού που έγινε στο ΣΕΦ, όσο και στον τρίτο τελικό που έγινε και πάλι στην έδρα των Πειραιωτών.