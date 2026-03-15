Ο Ολυμπιακός κέρδισε δύσκολα τον Πανιώνιο με “20αρη” Βεζένκοφ και έκανε το 20 στα 20

Το αήττητο στην Basket League διατήρησε ο Ολυμπιακός που πέρασε δύσκολα από την Γλυφάδα κερδίζοντας με 71-79 τον μαχητικό Πανιώνιο, κάνοντας το 20 στα 20 στο φετινό πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έκανε 15 λάθη που επέτρεψαν στον Πανιώνιο να του κάνει τη ζωή δύσκολη, είχε σε μεγάλη βραδιά τον Σάσα Βεζένκοβ, που στην επιστροφή του στη δράση, είχε 24 πόντους, ενώ 11 πρόσθεσε ο Τζόουνς με 8 ριμπάουντ.

Για τον Πανιώνιο, ο Τόμασον είχε 21 πόντους, αλλά δεν ήταν αρκετός.

Το ματς σημαδεύτηκε από το επεισόδιο με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος διαπληκτίστηκε με οπαδό της ομάδας της Νέας Σμύρνης και αποβλήθηκε.